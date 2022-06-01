Полина Аскери и другие гости паблик-тока Dreaming of Marrakech Ольги Лефферс и Карины Ошроевой

Среди звездных персон можно было увидеть Алису и Юлию Рубан, Полину Аскери, Юлиану Бронфман, Татьяну Азатян, Сандру Абнер, Ольгу Андрикопулос, Ирину Чайковскую, Марию Морган, Залину Гуриеву и многих других.

Коллекционер и искусствовед Ольга Лефферс и создательница онлайн-путеводителя The Vanderlust Карина Ошроева обсудили с присутствующими культурный феномен Марракеша 60–70-х и последних лет как города, успешно стремящегося к статусу светской столицы с международными фестивалями кино, модными показами и гастрономическими проектами.

Ольга Лефферс рассказала о локальной моде страны, ее винтажных точках, а Карина Ошроева — о знаковых культурных локациях и необычных местах, которые не встретишь в путеводителях. Вдохновленные гости галереи VintageDream уже начали планировать путешествие в эту завораживающую страну.