Похудевшая Семенович, элегантные Джанабаева и Меладзе, Валерия в мини и другие на концерте «Русское Рождество»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 31
Фото: Екатерина Ширинкина
В Москве прошел предновогодний концерт «Русское Рождество».
В пятницу, 6 декабря, российские звезды собрались в Государственном Кремлевском дворце. Поводом стал предновогодний концерт «Русское Рождество» от «Русского Радио». Ани Лорак, Ольга Серябкина, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Согдиана, Кети Топурия с группой «А'Студио» и другие звезды вышли на сцену в праздничных нарядах. Вели концерт Елена Север и Николай Басков.
Анна Семенович удивила присутствующих заметно постройневшей фигурой, а Валерия — экстремальным мини и высокими ботфортами.
Фото: Екатерина Ширинкина
Чей лук понравился больше вам?
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!