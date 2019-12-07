Похудевшая Семенович, элегантные Джанабаева и Меладзе, Валерия в мини и другие на концерте «Русское Рождество»

В пятницу, 6 декабря, российские звезды собрались в Государственном Кремлевском дворце. Поводом стал предновогодний концерт «Русское Рождество» от «Русского Радио». Ани Лорак, Ольга Серябкина, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Согдиана, Кети Топурия с группой «А'Студио» и другие звезды вышли на сцену в праздничных нарядах. Вели концерт Елена Север и Николай Басков.

Анна Семенович удивила присутствующих заметно постройневшей фигурой, а Валерия — экстремальным мини и высокими ботфортами.