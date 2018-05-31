Похудевшая после родов Ушакова, стильная Шумакова и другие звезды на летней вечеринке в фешенебельном отеле

Светские гости открыли сезон отпусков в Москве. Вечеринка на обновленной летней террасе бара «Московский» в отеле Four Seasons с видом на Исторический музей и Кремль прошла с грандиозным успехом.

Устрицы, хрустящие водоросли с тунцом, лососем и авокадо, фуа-гра с бородинским хлебом и другие изысканные закуски от шеф-повара Алексея Никифорова составили идеальную пару авторским коктейлям. А за музыкальным пультом сменяли друг друга DJ Карина Истомина, Ксения Дукалис и Катя Гусева. Духовая кавер-группа Brevis Brass Band эффектно выступила в середине вечеринки, забрав все внимание гостей и попав во множество постов в Instagram Stories.