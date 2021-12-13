Похудевшая Надежда Кадышева сменила разноцветные наряды на эффектное платье цвета фуксии

На мероприятие невероятно похудевшая и преобразившаяся артистка прибыла в компании супруга — 63-летнего композитора Александра Костюка. Кадышева выбрала яркое пальто с цветочным принтом и воротником из меха розового цвета. А свою привычную укладку — объемные кудри с пышным начесом она уже второй раз подряд сменяет на низко собранный хвост с выпущенными по бокам завитыми прядями. Муж певицы ее любовь к краскам не разделил и нарядился сдержаннее. Александр предпочел total black образ с меховой горжеткой коричневого оттенка поверх пальто.