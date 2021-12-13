Похудевшая Надежда Кадышева сменила разноцветные наряды на эффектное платье цвета фуксии
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Фото: Пресс-служба
На мероприятие невероятно похудевшая и преобразившаяся артистка прибыла в компании супруга — 63-летнего композитора Александра Костюка. Кадышева выбрала яркое пальто с цветочным принтом и воротником из меха розового цвета. А свою привычную укладку — объемные кудри с пышным начесом она уже второй раз подряд сменяет на низко собранный хвост с выпущенными по бокам завитыми прядями. Муж певицы ее любовь к краскам не разделил и нарядился сдержаннее. Александр предпочел total black образ с меховой горжеткой коричневого оттенка поверх пальто.
Для своего выступления на сцене Надежда Кадышева выбрала еще более эффектный образ — платье цвета фуксии с объемными рукавами и акцентом на талии, украшенное вышивкой из камней в виде цветов. Певица в компании актера Глеба Матвейчука исполнила одну из своих самых популярных музыкальных композиций — «Широка река».
Увидеть выступление певицы и актера на Главном новогоднем концерте телезрители смогут в ночь с 31 декабря на 1 января на Первом канале.
Фото: пресс-служба, Global Look press