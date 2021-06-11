Погребняк пришла на вечеринку Bvlgari в коже, а Аскери — в платье в стиле прованс
Гостями вечеринки стали: Ксения Соловьева, Полина Аскери, Мария Мельникова, Мария Погребняк, Дарья Веледеева, Екатерина Дарма, Мария Янковская, Анна Александрова, Ясмина Муратович, Надежда Сысоева, Анжелика Тиманина, Дарья Клюкина, Анна Русска, Наталья Ящук, Карина Каспарянц.
Для выхода в свет все гостьи выбрали элегантные наряды: кто-то более сдержанный, кто-то — более яркий.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Григорий Галантный
Модель и галерист Полина Аскери прибыла в ЦУМ в легком ярком летнем платье в стиле прованс. В соответствии с образом она надела и обувь — белые сапоги с широким голенищем.
Фото: Григорий Галантный
Мария Погребняк предпочла более дерзкий образ. Она появилась на мероприятии в коже: в черных мини-юбке и жакете. Из обуви она выбрала туфли-лодочки на шпильке.
Фото: Григорий Галантный
Надежда Сысоева позировала фотографам в светлом топе с открытыми плечами, в кожаной черной юбке с разрезом до бедра и в босоножках в тон топа. Яркой деталью ее образа стала маленькая сумочка нежно-голубого цвета.
Фото: Григорий Галантный
Наталья Османн для вечера выбрала костюм-тройку с едва уловимым оттенком лаванды: широкие брюки, короткий топ и удлиненный жакет.
Фото: Григорий Галантный
Чей образ вам понравился больше? Напишите в комментариях.
Фото: Григорий Галантный
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