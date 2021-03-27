Погребняк пришла на премию в нежно-розовом мини, а Барановская в блестящем платье с разрезом

Сегодня в Crocus City состоялось светское событие для детей, подростков и их родителей — церемония вручения премии Fashion People Awards Teens 2021. Среди гостей были Юлия Барановская с сыновьями, Наташа Королева, Архип Глушко с подругой, Слава, Мария Погребняк и Pop Star House, Дима Красилов Пухляш, Dream Team House и многие другие.

Юлия Барановская на этом вечере затмила всех. Звезда нарядилась в блестящее платье макси с соблазнительным разрезом. Мария Погребняк выбрала для выхода в свет нежный образ. Она надела светло-розовое платье мини, которое дополнила сумочкой и сапожками в тон.