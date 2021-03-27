Погребняк пришла на премию в нежно-розовом мини, а Барановская в блестящем платье с разрезом
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
Сегодня в Crocus City состоялось светское событие для детей, подростков и их родителей — церемония вручения премии Fashion People Awards Teens 2021. Среди гостей были Юлия Барановская с сыновьями, Наташа Королева, Архип Глушко с подругой, Слава, Мария Погребняк и Pop Star House, Дима Красилов Пухляш, Dream Team House и многие другие.
Юлия Барановская на этом вечере затмила всех. Звезда нарядилась в блестящее платье макси с соблазнительным разрезом. Мария Погребняк выбрала для выхода в свет нежный образ. Она надела светло-розовое платье мини, которое дополнила сумочкой и сапожками в тон.
Певица Слава пришла на премию в черном платье в пол, на котором изображен тигр. Знаменитость сделала объемную укладку. К слову, на светском вечере звезда была замечена в кругу своей семьи, как и многие другие звезды, которые пришли с детьми.
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
В одном месте собрались самые успешные и талантливые дети и подростки страны и ближнего зарубежья. Ребята были награждены за яркие достижения в области музыки, fashion-индустрии, шоу-бизнеса и т.д. Для мероприятия подготовили специальные и уникальные дуэты от знаменитых артистов, а помимо этого, на вечеринке прозвучали хиты от топовых артистов.
На церемонии выступали популярные TikTok-исполнители и музыканты, в том числе Хабиб, Слава и Саша Морозова, Наташа Королева и Архип Grek, Хенси, Люся Чеботина, Артур Бабич, Тодес, DJ Twins Project и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина
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