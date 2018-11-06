Подросшие дети Дианы Арбениной вышли на сцену вместе с мамой

В минувшее воскресенье, 4 ноября, в московском СК «Олимпийский» прошел юбилейный концерт группы «Ночные Снайперы» «Первая четверть». Поздравить любимых артисток с 25-летием творческой деятельности пришло около 20000 человек, ктото ехал из других городов. Более 100 человек работало над шоу.

Одним из самых долгожданных моментов шоу для тысяч поклонников стало совместное появление на сцене Дианы Арбениной и Светланы Сургановой. Они исполнили два «снайперских» хита, «Солнце» и «Кошка». Молодая певица из Беларуси Александра Степанова вместе с Дианой Арбениной исполнила песню «Розы». Еще одним специальным гостем концерта стал Григорий Лепс.

Но особенно растрогало поклонников появление на сцене детей звезды, двойняшек Артема и Марты. Они вышли с мамой во время проникновенного исполнения песни «Помолчим». В этот момент привезенный из Брюсселя «летающий» мост, соединяющий основную и «акустическую» сцены, взмыл на 4-метровую высоту. На нем они кружились над залом, пока в тишине звучали берущие за душу строки: «Не разлюблю, и кровь твоя теперь всегда во мне стучит, И мы не можем друг без друга, помолчим…»