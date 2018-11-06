Подросшие дети Дианы Арбениной вышли на сцену вместе с мамой

В минувшее воскресенье, 4 ноября, в московском СК «Олимпийский» прошел юбилейный концерт группы «Ночные Снайперы» «Первая четверть». Поздравить любимых артисток с 25-летием творческой деятельности пришло около 20000 человек, ктото ехал из других городов. Более 100 человек работало над шоу.
Одним из самых долгожданных моментов шоу для тысяч поклонников стало совместное появление на сцене Дианы Арбениной и Светланы Сургановой. Они исполнили два «снайперских» хита, «Солнце» и «Кошка». Молодая певица из Беларуси Александра Степанова вместе с Дианой Арбениной исполнила песню «Розы». Еще одним специальным гостем концерта стал Григорий Лепс.
Но особенно растрогало поклонников появление на сцене детей звезды, двойняшек Артема и Марты. Они вышли с мамой во время проникновенного исполнения песни «Помолчим». В этот момент привезенный из Брюсселя «летающий» мост, соединяющий основную и «акустическую» сцены, взмыл на 4-метровую высоту. На нем они кружились над залом, пока в тишине звучали берущие за душу строки: «Не разлюблю, и кровь твоя теперь всегда во мне стучит, И мы не можем друг без друга, помолчим…»
«Я думала, мне будет тяжело, я буду волноваться, и я действительно волнуюсь, но я так счастлива! Такое впечатление, что эти все 25 лет аккумулировались в сегодняшнем дне. Не исключено, что будут какие-то слезы, но я постараюсь сдержаться. Это шоу отличается от всего остального, что мы делали ранее, во-первых, самой площадкой — мы впервые собрали стадион, во-вторых, масштабностью и сложностью постановки. Кроме того, в нем примут участие наши прекрасные гости. Хочу пожелать классного концерта и вам, и нам, потому что мы, конечно, заряжаемся энергией от вас», — поделилась эмоциями певица.
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доброе утро страна! я немного выдохнула и сегодня спустя двое суток говорю вам вот что. грандиозный концерт в олимпийском это не я. это работа огромной команды людей которые все это строили без малого год. строили спокойно и без истерик. профессионально и пылко. кропотливо и вдохновлённо. мельников серега ксюша шаповалова ардаш андрей гусев взяли под крыло наш юбилейный. вера смирнова разбилась вдребезги контролируя и патронируя его из екатеринбурга. катя резвова никита садовников лиза мамонова чувствовали меня выдавали идеи и визуализировали их. мой брат антон федченко снимал видео и играл для вас 50 минут до появления снайперов на сцене. лиза канунникова грела нас своими обалденными видосами. отдельное ура балету - вот уж чего я сама от себя не ожидала но позволила. спасибо андрею оксане и алексею за мост 😉; спасибо моим пиарам маше&леше; спасибо леночке за лимоны и лицо; леше сухареву за утонченную наглость look’ов а серёже дорохову за взрыв волос; спасибо ларисе пальцевой и каждому в нашей команде - мы вместе дышали этим концертом; коленька лукьянов лука ты сделал это! ты победил олимпийский! звук был плотный чёткий кайфовый и фирменный!!; спасибо моим детям - моим любимым маленьким принцам. спасибо сашеньке степановой за отвагу в розах. спасибо юрию абрамовичу башмету за неожиданное чудесное появление на сцене... и отдельно моим любимым ГРИШЕ ЛЕПСУ который невероятно ответственно и трогательно отнёсся к концерту и выдал потрясное соло на барабанах и СВЕТЕ СУРГАНОВОЙ за то что все живо и мы ещё споём 😉. один в поле не воин. это была головокружительная работа. и мы сделали ее вместе. питер! а теперь мы идём к тебе!)) #дианаарбенина #arbenina #ночныеснайперы #thenightsnipers #олимпийский4ноября #25летвцель #романтикрокнролла #ледовыйдворецспб29марта @belkarich13
Фото: архивы пресс-служб