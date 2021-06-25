Подольская в лаконичном мини, Барановская в «серебре»: в чем блистали звезды в третий день «ЖАРЫ»

«ЖАРУ» ждали долго. И для участия в фестивале знаменитости выбирают яркие, запоминающиеся оригинальные образы. На красной дорожке фотографам позировали самые яркие представители российского шоу-бизнеса: Алсу, Валерия, Юлия Барановская, Согдиана, Григорий Лепс, Наталья Подольская и многие-многие другие.

Известная своим утонченным стилем и изысканным вкусом Алсу появилась на фестивале в ярком, «кислотном» облегающем платье с переливами. Оригинальный крой подчеркнул идеальную фигуру певицы.