Подольская в лаконичном мини, Барановская в «серебре»: в чем блистали звезды в третий день «ЖАРЫ»
«ЖАРУ» ждали долго. И для участия в фестивале знаменитости выбирают яркие, запоминающиеся оригинальные образы. На красной дорожке фотографам позировали самые яркие представители российского шоу-бизнеса: Алсу, Валерия, Юлия Барановская, Согдиана, Григорий Лепс, Наталья Подольская и многие-многие другие.
Известная своим утонченным стилем и изысканным вкусом Алсу появилась на фестивале в ярком, «кислотном» облегающем платье с переливами. Оригинальный крой подчеркнул идеальную фигуру певицы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Наталья Подольская для выхода в свет выбрала минималистичное черное платье в стиле Одри Хепберн. В нем певица хвасталась длинными стройными ногами, а также демонстрировала окружающим оригинальный вырез на спине.
Юлия Барановская позировала фотографам в «серебре»: облегающее полупрозрачное платье сделало ее неотразимой в этот вечер.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Валерия появилась на публике в оригинальном костюме в японском стиле, напоминающем кимоно.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Напомним, что из-за всплеска роста заболеваемости коронавирусом, в Москве запретили массовые мероприятия с большим количеством зрителей. Организаторы «ЖАРЫ», чтобы не нарушать правила и не подвергать людей лишнему риску, решили завершить фестиваль в формате телесъемки.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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