«Самые стильные в России - 2019»: Подольская, Кожевникова, Собчак и другие звезды на вручении премии журнала Hello!

Победители номинации «Самая стильная пара» - Федор Бондарчук и Паулина Андреева – на церемонию не приехали, но прислали видеообращение. Также поступила и Наталья Водянова, победившая в главной номинации премии. Она должна была вернуться в Париж после пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Статуэтку за «Безупречный вкус» получила продюсер Яна Рудковская. Кстати, она появлялась на обложке журнала Hello! 21 раз.

Победительницей в номинации «Самая стильная мать» стала Зара, награждала ее мама шестерых детей Стелла Аминова. Претендентами на эту победу также были Алсу, Вера Брежнева, Мария Кожевникова и Елена Перминова.

После на сцену поднялся Резо Гигинеишвили, чтобы вручить статуэтку «Иконе стиля» Нани Брегвадзе. Ее зал приветствовал овациями.

Актриса Виктория Исакова из рук дизайнеров бренда Maison Bohemique Андрея Шилкова и Артема Низова получила статуэтку за победу в номинации «Классика». И сама она в свою очередь наградила Кирилла Серебренникова, победившего в специальной номинации «За свободу творчества». Серебренникова несколько дней назад выпустили из СИЗО под домашний арест, и за это время режиссер получил сразу несколько престижных премий. Но быть на церемонии он по объективным причинам не смог.

Виктория Боня стала «Самой стильной по версии сайта HELLO.RU.

Выступление участницы «Голоса» Дарьи Антонюк завершило церемонию, она исполнила песню Surviver. В следующем году премия «Самые стильные в России» пройдет уже в пятнадцатый раз.