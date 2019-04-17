«Самые стильные в России - 2019»: Подольская, Кожевникова, Собчак и другие звезды на вручении премии журнала Hello!

Традиционно в апреле главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук собирает знаменитостей, чтобы назвать самых стильных. Вчера на красной дорожке пресии «Самые стильные в России - 2019» позировали более сотни звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди них Ксения Собчак и Константин Богомолов, Яна Рудковская, Валентин Юдашкин с дочерью Галиной, Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, Валерий Меладзе, Сати Спивакова, Анна Седокова, Влад Топалов и Регина Тодоренко, Юлия Ковальчук, Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева, Мария Кожевникова и многие другие.
Фото: Starface
Каждого гостя встречала хозяйка праздника Светлана Бондарчук в платье от Ульяны Сергеенко. 2019 год стал особо важным для журнала Hello! – 15 лет назад в России вышел его первый номер. С этим в начале церемонии поздравили собравшихся ведущие Екатерина Варнава и Тимур Родригез. Многие знаменитости пришли на церемонию с супругами и даже с детьми. Полину Гагарину сопровождал муж Дмитрий Исхаков, с мужем пришла и Сати Казанова. Но самое пристальное внимание и прессы, и общественности было приковано к паре Собчак-Богомолов. До этого момента они не оказывали друг другу знаки внимания открыто. В этот вечер Константин нежно обнимал Ксению за талию, а она смотрела на него влюбленными глазами.
Фото: Starface
Наталья Подольская прибыла в «Депо» без Владимира Преснякова, который находится на гастролях. Коротала вечер без мужа и Юлия Ковальчук. Валентин Юдашкин в «Депо» приехал с дочерью Галиной и зятем, а Валерий Меладзе прибыл в сопровождении старшей дочери Инги. В первой номинации вечера Casual победила актриса и певица, участница шестого сезона проекта «Голос» Ян Гэ. Награду она получила из рук Филиппа Киркорова. Лучшей в номинации «Богемный шик» признали Марию Миногарову, ее награждал коллега по проекту «Подиум», кутюрье Валентин Юдашкин.
Актриса София Эрнст вручила награду «Самому стильному мужчине» Константину Богомолову, у которого снялась в нашумевшем сериале «Содержанки».
Фото: Starface
Победители номинации «Самая стильная пара» - Федор Бондарчук и Паулина Андреева – на церемонию не приехали, но прислали видеообращение. Также поступила и Наталья Водянова, победившая в главной номинации премии. Она должна была вернуться в Париж после пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Статуэтку за «Безупречный вкус» получила продюсер Яна Рудковская. Кстати, она появлялась на обложке журнала Hello! 21 раз.
Победительницей в номинации «Самая стильная мать» стала Зара, награждала ее мама шестерых детей Стелла Аминова. Претендентами на эту победу также были Алсу, Вера Брежнева, Мария Кожевникова и Елена Перминова.
После на сцену поднялся Резо Гигинеишвили, чтобы вручить статуэтку «Иконе стиля» Нани Брегвадзе. Ее зал приветствовал овациями.
Актриса Виктория Исакова из рук дизайнеров бренда Maison Bohemique Андрея Шилкова и Артема Низова получила статуэтку за победу в номинации «Классика». И сама она в свою очередь наградила Кирилла Серебренникова, победившего в специальной номинации «За свободу творчества». Серебренникова несколько дней назад выпустили из СИЗО под домашний арест, и за это время режиссер получил сразу несколько престижных премий. Но быть на церемонии он по объективным причинам не смог.
Виктория Боня стала «Самой стильной по версии сайта HELLO.RU.
Выступление участницы «Голоса» Дарьи Антонюк завершило церемонию, она исполнила песню Surviver. В следующем году премия «Самые стильные в России» пройдет уже в пятнадцатый раз.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Starface
Видео: youtube.com/ Hello! Ruassia