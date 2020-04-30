Поделитесь своей историей и станьте колумнистом Passion.ru

Passion.ru запускает конкурс личных историй, самые интересные из которых будут опубликованы на сайте. Наши эксперты, известные психологи, разберут наиболее интересные и запутанные ситуации, подсказав возможные пути решения тех или иных проблем. У вас есть уникальная возможность высказаться о том, что вас тронуло (порадовало или возмутило) до глубины души. Пришлите историю, которая произошла с вами или вашими знакомыми в формате исповеди и получите консультацию эксперта или поощрительный приз. Принимаются только оригинальные истории, нигде не публиковавшиеся ранее (они должны быть написаны вами, а не скопированы откуда-то). Цель данного проекта - дать возможность нашим читателям высказаться и обсудить то, что их тревожит или вдохновляет. Поделитесь с нами своими историями. Для удобства можете воспользоваться специальной формой ниже или прислать ваш рассказ на электронную почту passion@rambler-co.ru.