«Это платье или пеньюар?»: подружка невесты чуть не испортила свадьбу, выбрав неподходящий наряд

Свадьба — одно из самых значимых и счастливых событий в жизни каждой девушки. Невесты хотят, чтобы этот день был идеальным: радостные гости, красивые украшения на столах, вкусная еда, море любви и тепла. Однако иногда случается так, что попытаться испортить этот праздник может самый близкий человек.

Так случилось и у девушки, которая попросила свою младшую сестру, а по совместительству и подружку невесты, купить темно-синее платье с цветами, чтобы удачно гармонировать с остальными в праздничный день. Однако подружка невесты решила выбрать наряд, который, как ей показалось, лучше подчеркнул бы ее достоинства, чем то, что ей советовала сестра. И она остановила свой выбор на прозрачном темном платье без рукавов, которое практически не оставляет пространства для воображения. Хотя желаемый цветочный узор все же на одежде присутствует, на невесту он впечатления не произвел (если не считать ступор, в который она впала после получения ультиматума от младшей сестрички).