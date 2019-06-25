«Это платье или пеньюар?»: подружка невесты чуть не испортила свадьбу, выбрав неподходящий наряд

Свадьба — одно из самых значимых и счастливых событий в жизни каждой девушки. Невесты хотят, чтобы этот день был идеальным: радостные гости, красивые украшения на столах, вкусная еда, море любви и тепла. Однако иногда случается так, что попытаться испортить этот праздник может самый близкий человек.
Так случилось и у девушки, которая попросила свою младшую сестру, а по совместительству и подружку невесты, купить темно-синее платье с цветами, чтобы удачно гармонировать с остальными в праздничный день. Однако подружка невесты решила выбрать наряд, который, как ей показалось, лучше подчеркнул бы ее достоинства, чем то, что ей советовала сестра. И она остановила свой выбор на прозрачном темном платье без рукавов, которое практически не оставляет пространства для воображения. Хотя желаемый цветочный узор все же на одежде присутствует, на невесту он впечатления не произвел (если не считать ступор, в который она впала после получения ультиматума от младшей сестрички).
Фото: Скрин сайта Fashionnova
Будущая счастливая жена тут же поспешила рассказать пользователям в Facebook о приключившейся с ней неудаче:
«Моя свадьба состоится через 8 дней, и я попросила свою сестру еще в январе, чтобы она купила синее платье с цветочным узором. Сегодня она мне сообщила, что еще не заказала одежду, но кое-что ей понравилось. Я категорично заявила, что это не подходит для моей свадьбы и моя подружка невесты не будет так выглядеть, и если это был намек, что она просто не хочет присутствовать на моем торжестве, то могла бы просто об этом сказать, а не устраивать такие сюрпризы», — пожаловалась будущая невеста.
Фото: Скрин Facebook
Как сообщает британское издание Daily Mail, в Сети немедленно отреагировали на историю и поддержали девушку, выступив против креатива незадачливой младшей сестры.
«Это свадьба, а не Коачелла-фест!», «Платье милое, но определенно не для подружки невесты», «Это больше подходит для спальни. Если бы на моей свадьбе показались в таком виде, то человек немедленно бы отправлен домой», — поддерживали пользователи расстроенную девушку.
Однако, нашлись и те, кто резонно отметил, почему она оставила столь важный вопрос на самый последний момент и почему сама не проконтролировала процесс покупки, чтобы ее торжество было идеальным, как она того и хотела.
Как бы там ни было, а данный наряд младшая сестра уже может себе купить — стоять на свадьбе в ряду подружек невесты у нее после всей этой истории все равно не получится.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Facebook, Fashionnova