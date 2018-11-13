Певица Зара поддержала талантливых людей с ограниченными возможностями на благотворительном концерте «Ты уникален!»

В минувший понедельник, 12 ноября, в культурной столице России состоялся второй благотворительный концерт в рамках программы «Ты уникален!», направленной на поддержку талантливых людей с различными формами инвалидности (первый концерт в рамках программы состоялся в Москве). Хедлайнером мероприятия стала певица Зара, «Артистка ЮНЕСКО во имя мира». В рамках мероприятия на одной сцене с певицей выступили талантливые артисты с инвалидностью. Зрителями концерта стали люди с инвалидностью и подопечные благотворительных фондов.

Звездами концерта стали Софья Бабич, Полина Шведова, коллектив жестового пения «Поющие руки» и танцевальный коллектив «Парадокс».

В фойе театра каждый гость мог ознакомиться с художественными работами подопечных благотворительных фондов «Шаг навстречу», «Даун Центр», «AdVita», «Дети Марии» и Центра детей инвалидов.

«Я очень рада, что концерт, который мы уже второй год проводим с Зарой, дает возможность талантливым детям поверить в себя! Я восхищена мужеством и смелостью наших артистов, их родителей и наставников. Они не просто выступили на сцене и представили свои работы на выставке, но и дали возможность каждому ребенку в зале забыть о сложностях и обстоятельствах и поверить то, что мечты сбываются», — сообщила генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.