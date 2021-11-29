Климова с детьми, стройная Кобзон и другие звезды на премьере фильма «Летчик»
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
На премьере появилось много звезд, среди которых Анна Пескова, сыгравшая одну из главных ролей, Мария Кожевникова, Гоша Куценко, Ирина Безрукова, Нелли Гобзон, Алексей Чадов и многие другие.
Анна Пескова, которая сыграла роль возлюбленной главного героя, появилась на премьере в утонченном черном смокинге и черных укороченных брюках. Образ завершают элегантные лодочки на шпильке и серьги-кольца.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Екатерина Климова пришла в кинотеатр вместе со своими детьми, и примерила дерзкий образ - актриса выбрала черный свитер и кожаную мини, с которой отлично гармонируют черные туфли на платформе.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Ирина Безрукова примерила одновременно дерзкий и женственный образ – черную кружевную юбку-миди, которую дополняет грубыми ботинками и косухой.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Нелли Кобзон выбрала женственный наряд – для выхода она надела серую юбку в пол, и яркую блузку оттенка баклажан. Ремень сделал акцент на узкой талии, а завершают образ яркие бусы, серьги и ободок.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Эффектный образ примерила Анастасия Меськова, которая миксует белую рубашку с кожаным сарафаном по фигуре.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Фильм расскажет историю летчика Николая Комлева, который выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, направлявшуюся к Москве.
Однако его самолет оказывается подбит и совершает посадку на глухую лесную поляну. Теперь раненому герою предстоит проделать тяжелый путь, превозмогая мороз, боль и голод. А еще ему придется спасаться от волков и спецотряда нацистов, которые разыскивают его.
Фото: Макс Светский/Passion.ru