Климова с детьми, стройная Кобзон и другие звезды на премьере фильма «Летчик»

На премьере появилось много звезд, среди которых Анна Пескова, сыгравшая одну из главных ролей, Мария Кожевникова, Гоша Куценко, Ирина Безрукова, Нелли Гобзон, Алексей Чадов и многие другие.

Анна Пескова, которая сыграла роль возлюбленной главного героя, появилась на премьере в утонченном черном смокинге и черных укороченных брюках. Образ завершают элегантные лодочки на шпильке и серьги-кольца.