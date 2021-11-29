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Климова с детьми, стройная Кобзон и другие звезды на премьере фильма «Летчик»

29 ноября в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера военной драмы «Летчик». Картину представили актеры, сыгравшие в фильме.
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Слайд, который
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Слайд, который
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Слайд, который
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Нелли Кобзон

Фото: Макс Светский / Passion.ru

На премьере появилось много звезд, среди которых Анна Пескова, сыгравшая одну из главных ролей, Мария Кожевникова, Гоша Куценко, Ирина Безрукова, Нелли Гобзон, Алексей Чадов и многие другие.

Анна Пескова, которая сыграла роль возлюбленной главного героя, появилась на премьере в утонченном черном смокинге и черных укороченных брюках. Образ завершают элегантные лодочки на шпильке и серьги-кольца.

Анна Пескова

Анна Пескова

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Екатерина Климова пришла в кинотеатр вместе со своими детьми, и примерила дерзкий образ - актриса выбрала черный свитер и кожаную мини, с которой отлично гармонируют черные туфли на платформе.

Екатерина Климова с детьми

Екатерина Климова с детьми

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Ирина Безрукова примерила одновременно дерзкий и женственный образ – черную кружевную юбку-миди, которую дополняет грубыми ботинками и косухой.

Ирина Безрукова

Ирина Безрукова

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Нелли Кобзон выбрала женственный наряд – для выхода она надела серую юбку в пол, и яркую блузку оттенка баклажан. Ремень сделал акцент на узкой талии, а завершают образ яркие бусы, серьги и ободок.

Нелли Кобзон

Нелли Кобзон

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Эффектный образ примерила Анастасия Меськова, которая миксует белую рубашку с кожаным сарафаном по фигуре.

Анастасия Меськова

Анастасия Меськова

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Фильм расскажет историю летчика Николая Комлева, который выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, направлявшуюся к Москве.

Однако его самолет оказывается подбит и совершает посадку на глухую лесную поляну. Теперь раненому герою предстоит проделать тяжелый путь, превозмогая мороз, боль и голод. А еще ему придется спасаться от волков и спецотряда нацистов, которые разыскивают его.

Фото: Макс Светский/Passion.ru

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