Пересильд, Самбурская, Арзамасова и другие звезды сыграли в благотворительном детском спектакле

В «СтихоВарении» приняли участие сама Юлия Пересильд и ее друзья — Настасья Самбурская, Лиза Арзамасова, Марина Александрова, Дмитрий Хрусталев, Анжелика Каширина и множество других звезд. А перед спектаклем фотографам позировали знаменитые гости — Татьяна Навка с дочкой Надей и Андрей Бурковский со всей семьей.

«Это спектакль для тех, кто умеет и любит мечтать. Он не только для детей, но и для взрослых, которые умеют слушать и слышать своего внутреннего ребенка. Это спектакль про каждого из нас, потому что все мы когда-то были детьми», — рассказала о проекте Марина Александрова, исполнительница одной из ролей и попечительница фонда «Галчонок».

Фото: Татьяна Мордвинова, Софья Романова / пресс-служба