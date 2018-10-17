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Пересильд, Самбурская, Арзамасова и другие звезды сыграли в благотворительном детском спектакле

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Пересильд, Татьяна Навка, Андрей Бурковский с женой и детьми

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Благотворительный фонд «Галчонок» организовал второй ежегодный спектакль «СтихоВаренье».

14 октября в театре на Малой Бронной состоялась премьера детского шоу «СтихоВаренье 2.0». Спектакль, идейным вдохновителем и режиссером которого стала актриса Юлия Пересильд, вернулся на сцену спустя год. Постановка, уже ставшая визитной карточкой благотворительного фонда «Галчонок», в минувшее воскресенье собрала около пятисот зрителей в зале и два десятка известных российских актеров на сцене.

В «СтихоВарении» приняли участие сама Юлия Пересильд и ее друзья — Настасья Самбурская, Лиза Арзамасова, Марина Александрова, Дмитрий Хрусталев, Анжелика Каширина и множество других звезд. А перед спектаклем фотографам позировали знаменитые гости — Татьяна Навка с дочкой Надей и Андрей Бурковский со всей семьей.

«Это спектакль для тех, кто умеет и любит мечтать. Он не только для детей, но и для взрослых, которые умеют слушать и слышать своего внутреннего ребенка. Это спектакль про каждого из нас, потому что все мы когда-то были детьми», — рассказала о проекте Марина Александрова, исполнительница одной из ролей и попечительница фонда «Галчонок».

Фото: Татьяна Мордвинова, Софья Романова / пресс-служба

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