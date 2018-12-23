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Пересильд, Хакамада, Кожевникова и другие звезды с детьми побывали на Научной елке в РАН

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Пересильд с дочерьми Аней и Машей

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На днях в Российской академии наук состоялась премьера новогоднего сказочного шоу «WOW! HOW?».

В минувшие выходные звездные мамы привели своих малышей (и не только) на Научную елку. А до начала театрализованного представления, в котором Дед Мороз вместе с юными учеными отправился в путешествие по Солнечной системе, на трех этажах Большого зала РАН всех гостей ждали интерактивные зоны с интереснейшими мастер-классами.

Детям показали эксперименты с физическими законами в условиях космоса: что происходит со звуком, температурой и водой и как возникают черные дыры. Маленьким гостям рассказали о ракетостроении и реактивном топливе, а после каждый желающий сам смастерил макет ракетного двигателя.

Например, старший сын Марии Кожевниковой Ваня с удовольствием принял участие в этом мастер-классе. «Ваня — будущий космонавт. Он, к примеру, знал про планету Эриду, и про то, что Плутон — уже не последняя планета в Солнечной системе. Мне нравится, когда елки не просто красивые, музыкальные, а все-таки со смыслом. Ванька меня сегодня упрашивал поехать в Планетарий, туда не получилось, но как видите, желания, особенно детские, сбываются», — поделилась впечатлениями актриса.

Помимо Марии и ее сыновей, на елке побывали Юлия Пересильд с дочками, Ирина Хакамада с дочерью, Светлана Светикова с сыном, Наталья Лесниковская с сыновьями, а актриса Глафира Тарханова пришла сама, без детей, которых, как известно, пока скрывает от публики.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

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