Пересильд, Хакамада, Кожевникова и другие звезды с детьми побывали на Научной елке в РАН

Например, старший сын Марии Кожевниковой Ваня с удовольствием принял участие в этом мастер-классе. «Ваня — будущий космонавт. Он, к примеру, знал про планету Эриду, и про то, что Плутон — уже не последняя планета в Солнечной системе. Мне нравится, когда елки не просто красивые, музыкальные, а все-таки со смыслом. Ванька меня сегодня упрашивал поехать в Планетарий, туда не получилось, но как видите, желания, особенно детские, сбываются», — поделилась впечатлениями актриса.

Помимо Марии и ее сыновей, на елке побывали Юлия Пересильд с дочками, Ирина Хакамада с дочерью, Светлана Светикова с сыном, Наталья Лесниковская с сыновьями, а актриса Глафира Тарханова пришла сама, без детей, которых, как известно, пока скрывает от публики.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба