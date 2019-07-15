logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Одинокий отец, попросивший дочь выбрать ему наряд для свидания, растрогал пользователей Сети

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Первый вариант Джеффа

Фото: Twitter
19-летняя дочка поделилась трогательной перепиской со своим отцом в Интернете, где она помогала ему выбрать рубашку на встречу, и в итоге десятки пользователей стали присылать ей фотографии своих одинокий матерей, находящихся в поиске спутника жизни.

Существует миф о том, что много времени перед зеркалом проводят исключительно девушки, и пока все верят в то, что это непоколебимая реальность, 19-летняя Кэрол Сэйвилл из Техаса доказывает обратное. Ее одинокий 56-летний отец Джефф собрался на важное свидание, где хотел предстать во всей красе — как и всем людям, ему трудно оценивать самого себя, поэтому он обратился к дочери за помощью. Мужчина прислал Кэрол сэлфи из ванной, показывая различные варианты одежды и спрашивая совета, в какой рубашке ему лучше идти и нужно ли ее заправлять или лучше оставить как есть.

Кэрол совет дала: заправленная светло-голубая рубашка в паре с джинсами и черным ремнем, — и тут же поделилась забавной историей о собирающемся на свидание отце в соцсетях. Меньше всего она ожидала возникшего ажиотажа — пользователи не только активно комментировали забавный случай, но и присылали свои переписки с родителями, которые просили помощи в выборе одежды.

«Я плачу, он кажется таким милым», «Да, в голубой рубашке смотрится круто», «Он сейчас твиттерский отец-одиночка, защищай его!», — умилялись пользователи.

Однако, как передает британское издание Daily Mail, свидание, кажется, не удалось: отец Кэрол вернулся домой поздно ночью и выглядел расстроенным, поэтому дочка поспешила рассказать ему про популярность в социальной сети, и Джефф сильно разволновался. Она дополнила свой рассказ комментарием, что ее папа ищет себе общительную, веселую, простую и милую женщину, чтобы стать родственными душами, и Сеть вновь откликнулась на зов. Пользователи стали активно выкладывать фотографии со своими одинокими матерями, и теперь одной из них, возможно, суждено стать дамой сердца милого Джеффа.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram, Twitter

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!