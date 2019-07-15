Одинокий отец, попросивший дочь выбрать ему наряд для свидания, растрогал пользователей Сети

Существует миф о том, что много времени перед зеркалом проводят исключительно девушки, и пока все верят в то, что это непоколебимая реальность, 19-летняя Кэрол Сэйвилл из Техаса доказывает обратное. Ее одинокий 56-летний отец Джефф собрался на важное свидание, где хотел предстать во всей красе — как и всем людям, ему трудно оценивать самого себя, поэтому он обратился к дочери за помощью. Мужчина прислал Кэрол сэлфи из ванной, показывая различные варианты одежды и спрашивая совета, в какой рубашке ему лучше идти и нужно ли ее заправлять или лучше оставить как есть.

Кэрол совет дала: заправленная светло-голубая рубашка в паре с джинсами и черным ремнем, — и тут же поделилась забавной историей о собирающемся на свидание отце в соцсетях. Меньше всего она ожидала возникшего ажиотажа — пользователи не только активно комментировали забавный случай, но и присылали свои переписки с родителями, которые просили помощи в выборе одежды.

«Я плачу, он кажется таким милым», «Да, в голубой рубашке смотрится круто», «Он сейчас твиттерский отец-одиночка, защищай его!», — умилялись пользователи.

Однако, как передает британское издание Daily Mail, свидание, кажется, не удалось: отец Кэрол вернулся домой поздно ночью и выглядел расстроенным, поэтому дочка поспешила рассказать ему про популярность в социальной сети, и Джефф сильно разволновался. Она дополнила свой рассказ комментарием, что ее папа ищет себе общительную, веселую, простую и милую женщину, чтобы стать родственными душами, и Сеть вновь откликнулась на зов. Пользователи стали активно выкладывать фотографии со своими одинокими матерями, и теперь одной из них, возможно, суждено стать дамой сердца милого Джеффа.