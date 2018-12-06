Пенелопа Крус, Лили-Роуз Депп, Диана Крюгер и другие звезды посетили показ Chanel Metiers d’Art

Коллекции Métiers d’Art включают в себя предметы гардероба, созданные с учетом классических техник художественных ремесел. Вдохновением, как правило, служит определенный город или страна. Мир уже видел коллекцию «Париж — Нью-Йорк» в 2005 году, «Resort 2007» в 2006 году. На этот раз шоу было посвящено культуре Древнего Египта. Золотые нити, необычные орнаменты, запоминающиеся аксессуары — таким Карл видит мистический Восток.

Фото: eastnews

Текст: Роза Ветрова