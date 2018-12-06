Пенелопа Крус, Лили-Роуз Депп, Диана Крюгер и другие звезды посетили показ Chanel Metiers d’Art

В минувший вторник, 4 декабря, в Нью-Йоркском Музее искусств Метрополитен состоялся показ бренда Chanel. Креативный директор Карл Лагерфельд пригласил звезд оценить коллекцию Métiers d’Art. Пенелопа Крус, Диана Крюгер, Лили-Роуз Депп, Марго Робби, Марион Котийяр, Джулианна Мур и многие другие знаменитости были замечены в первых рядах шоу.
Коллекции Métiers d’Art включают в себя предметы гардероба, созданные с учетом классических техник художественных ремесел. Вдохновением, как правило, служит определенный город или страна. Мир уже видел коллекцию «Париж — Нью-Йорк» в 2005 году, «Resort 2007» в 2006 году. На этот раз шоу было посвящено культуре Древнего Египта. Золотые нити, необычные орнаменты, запоминающиеся аксессуары — таким Карл видит мистический Восток.
Фото: eastnews
Текст: Роза Ветрова