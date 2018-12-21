Пелагея с мужем, Кожевникова, Максимова и другие звезды первыми увидели новую военную драму «Т-34»

По сюжету фильма во время Великой Отечественной войны курсант Ивушкин (в исполнении Александра Петрова) попадает в немецкий лагерь, откуда планирует сбежать на танке. Для этого он собирает команду и убеждает начальство лагеря во главе с танковым асом Ягером (в исполнении Винценца Кифера) устроить гладиаторский бой на военной технике. Режиссер «Бригады» и «Боя с тенью» Алексей Сидоров снимает военный эпик про триумф воли с актерским ансамблем «Притяжения» (Петров, Старшенбаум, Кукушкин) и не только.

Драма «Т-34» выходит на экраны 1 января. Купить билеты можно здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Central Partnership