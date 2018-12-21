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Пелагея с мужем, Кожевникова, Максимова и другие звезды первыми увидели новую военную драму «Т-34»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иван Телегин и Пелагея

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20 декабря состоялась закрытая премьера фильма «Т-34».

Накануне вечером в одном из московских кинотеатров состоялась долгожданная масштабная премьера приключенческого экшн-блокбастера «Т-34». Новую картину режиссера Алексея Сидорова, автора «Бригады» и «Боя с тенью», любители кино ждали с нетерпением, поэтому премьерное мероприятие собрало множество знаменитостей.

Фотографам на красной дорожке позировали певица Пелагея с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, актриса Мария Кожевникова, исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум и Александр Петров, Евгений Стычкин, Аглая Тарасова и другие звезды.

«Как говорит один из наших героев, «Добро пожаловать в наш танк!». Этот танк строился долго, три года, и я хочу поблагодарить всех тех, без кого это не было бы возможным. Без людей танк — просто железяка», — обратился к публике режиссер фильма Алексей Сидоров.

По сюжету фильма во время Великой Отечественной войны курсант Ивушкин (в исполнении Александра Петрова) попадает в немецкий лагерь, откуда планирует сбежать на танке. Для этого он собирает команду и убеждает начальство лагеря во главе с танковым асом Ягером (в исполнении Винценца Кифера) устроить гладиаторский бой на военной технике. Режиссер «Бригады» и «Боя с тенью» Алексей Сидоров снимает военный эпик про триумф воли с актерским ансамблем «Притяжения» (Петров, Старшенбаум, Кукушкин) и не только.

Драма «Т-34» выходит на экраны 1 января. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Central Partnership

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