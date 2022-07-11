Пелагея, Лариса Долина и другие звезды на закрытии форума Леонида Агутина в Сочи

В этом году на форуме представлено шесть основных творческих направлений для участников: вокал, танцы, актерское мастерство, сонграйтинг, модельное творчество, тележурналистика. Кроме того, в программу также добавлены новые треки «Продвижение творческого ребенка», «Предпринимательство в шоу-бизнесе и не только» и трек развития компетенций музыкальных педагогов, который организовала Музыкальная академия Ларисы Долиной. Среди педагогов этого года — певица Этери Бериашвили, певица Юлианна Караулова, телеведущая Тутта Ларсен, певица Маргарита Позоян, актер и шоумен Стас Ярушин, хореографы Павел Катышев и Карен Ронин.

Всего в конкурсах форума приняли участие более 550 юных певцов и более 300 танцоров со всей страны. На заключительном гала-концерте дети выступили на одной сцене со звездами российской эстрады Леонидом Агутиным, Николаем Агутиным, Ларисой Долиной, Владимиром Пресняковым, Сосо Павлиашвили, Пелагеей, Natan, группой «Пицца», Юлианной Карауловой, Александром Шоуа, Jony, Кириллом Скрипником и многими другими.

«Это огромное счастье — видеть счастливые глаза детей. За эти 10 дней мы стали большой музыкальной семьей, и я уверен, что со многими мы увидимся и в следующем году», — поделился впечатлениями президент форума Леонид Агутин.