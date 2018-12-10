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Пелагея, Анна Седокова, Андрей Гайдулян и другие звезды зажгли на съемках новогоднего шоу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Пелагея

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По уже сложившейся традиции канал ТНТ организовал специальную красную дорожку для гостей и звезд своего новогоднего шоу Comedy Club Karaoke Star.

В воскресенье, 9 декабря, в концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошли съемки праздничного Comedy Club — Karaoke Star, телеверсию которого зрители увидят в новогоднюю ночь. Как обычно, звезды проектов телеканала ТНТ и многочисленные артисты разбились на несколько команд ради серьезной караоке-битвы, победители которой отправятся в Милан на концерт британского певца Эда Ширана.

Главными претендентами на победу стала сборная профессиональных музыкантов, в состав которой вошли Полина Гагарина, Пелагея, Сергей Жуков, Анна Седокова, рэпер ST и Гоша Куценко.

А перед началом съемок десятки звездных гостей позировали фотографам на традиционной красной дорожке: по ней продефилировали сериальная семья из проекта «СашаТаня» Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян (последний, правда, вывел в свет настоящую супругу Александру Велескевич), Анна Хилькевич, Яна Кошкина, Жанна Левина-Мартиросян и другие селебрити.

Автор: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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