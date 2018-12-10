Пелагея, Анна Седокова, Андрей Гайдулян и другие звезды зажгли на съемках новогоднего шоу

В воскресенье, 9 декабря, в концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошли съемки праздничного Comedy Club — Karaoke Star, телеверсию которого зрители увидят в новогоднюю ночь. Как обычно, звезды проектов телеканала ТНТ и многочисленные артисты разбились на несколько команд ради серьезной караоке-битвы, победители которой отправятся в Милан на концерт британского певца Эда Ширана.

Главными претендентами на победу стала сборная профессиональных музыкантов, в состав которой вошли Полина Гагарина, Пелагея, Сергей Жуков, Анна Седокова, рэпер ST и Гоша Куценко.