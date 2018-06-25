Павел Воля и Ляйсан Утяшева повеселились на коктейле журнала GQ

Сегодня вечером звезды собрались на вечеринке, организованной журналом GQ. Поводом послужил матч между сборными России и Уругвая. Местом был выбран BUD Boat — корабль на Москве-реке, где уже проходили вечеринки для болельщиков.
Гостями вечера стали Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Антон Лаврентьев и многие другие. Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса продемонстрировала отличное чувство юмора, позируя фотографам.
На территории «гастрономического пространства» корабля можно было попробовать блюда и коктейли из разработанного для болельщиков меню, увидеть центр Москвы с воды, а после — посмотреть матч, который транслировался на огромных размеров экране.
Несмотря на счет (3:0 в пользу Уругвая), все остались весьма довольны мероприятием.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru