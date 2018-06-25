Павел Воля и Ляйсан Утяшева повеселились на коктейле журнала GQ

Сегодня вечером звезды собрались на вечеринке, организованной журналом GQ. Поводом послужил матч между сборными России и Уругвая. Местом был выбран BUD Boat — корабль на Москве-реке, где уже проходили вечеринки для болельщиков.

Гостями вечера стали Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Антон Лаврентьев и многие другие. Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса продемонстрировала отличное чувство юмора, позируя фотографам.