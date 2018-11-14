logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Паулина Андреева и Ольга Ломоносова представили сериал «Лучше, чем люди»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7
Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Москве состоялась презентация российского сериала про людей и роботов.

23 ноября российские зрители смогут впервые увидеть сериал «Лучше, чем люди», созданный при участии Первого канала, рассказывающий о будущем, в котором роботы будут во всем помогать человеку. Актрисы Паулина Андреева и Ольга Ломоносова, режиссер Андрей Джунковский и продюсеры Александр Кессель и Эдуард Илоян представили его публике.

Сыгравшая одну из главных ролей Паулина Андреева призналась, что для нее это был новый и очень интересный опыт: «На первом месте здесь стоит форма. Необходимо было выработать полное физическое соответствие роботу: отсутствие дыхания, физическая собранность. Также я работала над голосом, меняла тембр, интонацию. Внутренне нужно быть максимально сконцентрированным и постоянно фиксировать себя». Ее героиня пытается понять, что значит быть человеком. Как ребенок, она познает мир и постепенно открывает для себя такие чувства, как: забота, преданность и любовь. При этом, ее абсолютное и наивное следование по этому пути и делает ее существом лучшим, чем сами люди.

«Несмотря на то, что роботы играют в сериале далеко не последнюю роль, наша история скорее о человеке. За суетой повседневной жизни мы часто забываем о самом главном, теряем что-то такое настоящее, искреннее. Мне бесконечно нравится тот мир, который выстраивается у нас на площадке, спасибо за это режиссеру и моим прекрасным партнерам. Хочется каждый день приезжать на съемки, где я постоянно чему-то удивляюсь. Уверен, наш сериал будет интересен публике всех возрастов: от 18 до 40 лет», — рассказал ее коллега Кирилл Кяро.

Фото: архивы пресс-служб

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...