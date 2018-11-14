Паулина Андреева и Ольга Ломоносова представили сериал «Лучше, чем люди»

23 ноября российские зрители смогут впервые увидеть сериал «Лучше, чем люди», созданный при участии Первого канала, рассказывающий о будущем, в котором роботы будут во всем помогать человеку. Актрисы Паулина Андреева и Ольга Ломоносова, режиссер Андрей Джунковский и продюсеры Александр Кессель и Эдуард Илоян представили его публике.

Сыгравшая одну из главных ролей Паулина Андреева призналась, что для нее это был новый и очень интересный опыт: «На первом месте здесь стоит форма. Необходимо было выработать полное физическое соответствие роботу: отсутствие дыхания, физическая собранность. Также я работала над голосом, меняла тембр, интонацию. Внутренне нужно быть максимально сконцентрированным и постоянно фиксировать себя». Ее героиня пытается понять, что значит быть человеком. Как ребенок, она познает мир и постепенно открывает для себя такие чувства, как: забота, преданность и любовь. При этом, ее абсолютное и наивное следование по этому пути и делает ее существом лучшим, чем сами люди.

«Несмотря на то, что роботы играют в сериале далеко не последнюю роль, наша история скорее о человеке. За суетой повседневной жизни мы часто забываем о самом главном, теряем что-то такое настоящее, искреннее. Мне бесконечно нравится тот мир, который выстраивается у нас на площадке, спасибо за это режиссеру и моим прекрасным партнерам. Хочется каждый день приезжать на съемки, где я постоянно чему-то удивляюсь. Уверен, наш сериал будет интересен публике всех возрастов: от 18 до 40 лет», — рассказал ее коллега Кирилл Кяро.