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Паулина Андреева, Федор Бондарчук, его экс-супруга и другие звезды поддержали Резо Гигинеишвили на премьере комедии «Трезвый водитель»

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Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Фото: пресс-служба WDSSPR
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19 марта в одном из московских кинотеатров состоялась премьера фильма «Трезвый водитель».

Накануне вечером в киноцентр «Октябрь» приехали множество знаменитостей — словно на «Кинотавре». Режиссер Резо Гигинеишвили представил свою новую работу «Трезвый водитель» и собрал на премьере звездных друзей — от возлюбленной Надежды Оболенцевой до Ксении Собчак, Катерины Шпицы, Равшаны Курковой, Виктории Толстогановой с мужем Алексеем Аграновичем и других знаменитостей.

Любопытно, что светская львица и давняя подруга Резо Светлана Бондарчук все охотнее появляется на тех же мероприятиях, что и ее бывший супруг Федор, куда, он в свою очередь, приходит с новой девушкой Паулиной Андреевой.

По сюжету комедии «Трезвый водитель» молодой наивный провинциал Артем (в исполнении Виктора Хориняка) приезжает к другу в Москву в надежде на новую красивую жизнь, но для начала вынужден помогать ему в нелегком ночном труде шофера, который развозит пьяных автовладельцев. В первый же вечер, провожая из ночного клуба красавицу Кристину (в исполнении Ирины Мартыненко из клипа «Ленинграда» «Вояж»), Артем по недоразумению оказывается вместе с ней в дорогом гостиничном номере. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит ее разочаровывать. С каждым свиданием Артем влюбляется все больше, но и выкручиваться из нелепых ситуаций становится все сложнее.

Фильм в прокате уже с 21 марта. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба WDSSPR

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