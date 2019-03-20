Паулина Андреева, Федор Бондарчук, его экс-супруга и другие звезды поддержали Резо Гигинеишвили на премьере комедии «Трезвый водитель»

Накануне вечером в киноцентр «Октябрь» приехали множество знаменитостей — словно на «Кинотавре». Режиссер Резо Гигинеишвили представил свою новую работу «Трезвый водитель» и собрал на премьере звездных друзей — от возлюбленной Надежды Оболенцевой до Ксении Собчак, Катерины Шпицы, Равшаны Курковой, Виктории Толстогановой с мужем Алексеем Аграновичем и других знаменитостей.

Любопытно, что светская львица и давняя подруга Резо Светлана Бондарчук все охотнее появляется на тех же мероприятиях, что и ее бывший супруг Федор, куда, он в свою очередь, приходит с новой девушкой Паулиной Андреевой.