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Влюбленные устроили свадьбу, гостями которой стали не только люди, но и животные

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В списке гостей числились 12 собак и 3 лошади.

Любовь к животным порой бывает безгранична. Проявляются чувства по-разному: кто-то позволяет домашнему огромному алабаю спать на одной подушке с хозяином, а кто-то приглашает питомцев на свадьбу.

Келли и Билли Блич из Кента устроили необычный торжественный день — в списке гостей числились не только люди, но и животные: 12 собак и 3 лошади. На церемонию, кстати, невеста прибыла хоть и традиционно в сопровождении своего отца Тревора Смита, а все же верхном на своем коне по имени Спартак.

Так много животных не случайно: Келли управляет питомниками в Лидзинге вместе с мужем.

«Мы оба решили, что они должны быть с нами на свадьбе. Они ведь мои дети. Тем более, очень хорошо себя ведут. Я была рада их присутствию», — признается Келли британскому изданию KentOnline.

Во время церемонии у каждой из 6 подружек невесты было по одному щенку разных пород, однако Зевс, аляскинсктй маламут, сыграл главную роль на празднике. Жених Билли прикрепил коробочку с кольцом к ошейнику собаки, а питомец в свою очередь прошел по дорожке и подарил украшение своей хозяйке, пока молодожены произносили клятвы.

Сама же Келли отмечает, что в тот чудесный день животные остались на празднике дольше положенного, ведь их поведение было прекрасным. К слову, лошадей жениха и невесты тоже немного порадовали, и по случаю свадьбы вместо обычных подков они получили новые — с подписями «Мистер» и «Миссис».

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Facebook

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