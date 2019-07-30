Влюбленные устроили свадьбу, гостями которой стали не только люди, но и животные

Любовь к животным порой бывает безгранична. Проявляются чувства по-разному: кто-то позволяет домашнему огромному алабаю спать на одной подушке с хозяином, а кто-то приглашает питомцев на свадьбу.

Келли и Билли Блич из Кента устроили необычный торжественный день — в списке гостей числились не только люди, но и животные: 12 собак и 3 лошади. На церемонию, кстати, невеста прибыла хоть и традиционно в сопровождении своего отца Тревора Смита, а все же верхном на своем коне по имени Спартак.

Так много животных не случайно: Келли управляет питомниками в Лидзинге вместе с мужем.

«Мы оба решили, что они должны быть с нами на свадьбе. Они ведь мои дети. Тем более, очень хорошо себя ведут. Я была рада их присутствию», — признается Келли британскому изданию KentOnline.

Во время церемонии у каждой из 6 подружек невесты было по одному щенку разных пород, однако Зевс, аляскинсктй маламут, сыграл главную роль на празднике. Жених Билли прикрепил коробочку с кольцом к ошейнику собаки, а питомец в свою очередь прошел по дорожке и подарил украшение своей хозяйке, пока молодожены произносили клятвы.