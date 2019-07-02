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Только бы учился: супруги построили школу за $10 миллионов для своего гениального ребенка

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эван Кристиан и Кэтрин Аллсопп-Смит с детьми

Фото: Facebook
Эвану и Кэтрин из Новой Зеландии эксперты часто говорят, что их одаренный ребенок хорошо разбирается в робототехники, но, к сожалению, обучаться этому в начальных классах в стране негде.

Деньги, может, и не главное в жизни, а все же именно они помогли паре из Новой Зеландии, застройщику Эвану Кристиану и дизайнеру Кэтрин Аллсопп-Смит, построить школу для своего любимого шестилетнего сына. Дело не в том, что в стране не было других учебных заведений — просто все они казались недостаточно хорошими для чудо-ребенка.

Мальчик увлекается робототехникой, эксперты уже сейчас называют его одаренным, но, как это часто бывает, любознательность и желание творить могут пропасть у ребенка без следа, как только он шагнет на порог обычной школы.

Все, что понадобилось родителям для реализации своего проекта — это сильная любовь к ребенку, желание помочь ему заниматься тем, чем он хочет, а еще $10 миллионов.

«И у Эвана, и у меня были успехи в учебе, но ни один из нас не наслаждался школьными годами, потому что там не учитывались наши увлечения и интересы», — рассказала Кэтрин Аллсопп-Смит новозеландской газете NZ Herald.

По их замыслу, учебное заведение в Такапуне должно было иметь специализированные технологические и научные лаборатории, театры сценического искусства, кухню и гостиную, гаражи для мастерских. В обязательную программу обучения включены различные экскурсии, которые занимают треть времени ученика вне классных занятий. Кроме того, в школьном здании будет также свой бассейн, небольшая библиотека и даже возможность выйти на пляж для изучения окружающей среды. Вместо привычной физкультуры — йога, парусный спорт, теннис, серфинг, катание на лыжах.

Пока что в школу ходят только 20 детей, а из-за того, что место еще не до конца готово, все уроки проводят в офисе. Когда супруги осуществят свой план, попасть в школу смогут не только одаренные и гениальные дети, а даже те, кто планирует учиться, а не просто проводить бездарно свое время. Кроме того, предусмотрены стипендии для тех семей, которые не смогут позволить себе ежегодные взносы, которые, разумеется, будут весьма существенными.

«Дети, как правило, учатся намного лучше в условиях, которые развивают мышление и вдохновляют их. Мы считаем, что детство должно быть радостным, а не скучным и утомительным», — подвели итог Кэтрин и ее муж Эван.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Facebook, age.school

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