Только бы учился: супруги построили школу за $10 миллионов для своего гениального ребенка

Деньги, может, и не главное в жизни, а все же именно они помогли паре из Новой Зеландии, застройщику Эвану Кристиану и дизайнеру Кэтрин Аллсопп-Смит, построить школу для своего любимого шестилетнего сына. Дело не в том, что в стране не было других учебных заведений — просто все они казались недостаточно хорошими для чудо-ребенка.

Мальчик увлекается робототехникой, эксперты уже сейчас называют его одаренным, но, как это часто бывает, любознательность и желание творить могут пропасть у ребенка без следа, как только он шагнет на порог обычной школы.

Все, что понадобилось родителям для реализации своего проекта — это сильная любовь к ребенку, желание помочь ему заниматься тем, чем он хочет, а еще $10 миллионов.

«И у Эвана, и у меня были успехи в учебе, но ни один из нас не наслаждался школьными годами, потому что там не учитывались наши увлечения и интересы», — рассказала Кэтрин Аллсопп-Смит новозеландской газете NZ Herald.

По их замыслу, учебное заведение в Такапуне должно было иметь специализированные технологические и научные лаборатории, театры сценического искусства, кухню и гостиную, гаражи для мастерских. В обязательную программу обучения включены различные экскурсии, которые занимают треть времени ученика вне классных занятий. Кроме того, в школьном здании будет также свой бассейн, небольшая библиотека и даже возможность выйти на пляж для изучения окружающей среды. Вместо привычной физкультуры — йога, парусный спорт, теннис, серфинг, катание на лыжах.