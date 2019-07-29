Папа может: мужчина самостоятельно построил для своей дочери бар, не потратив на это ни фунта

Не все герои носят плащи! Джоди Джонс из Бирмингема, дочка «отца года», как его уже прозвали в Сети, доказала это на примере собственной семьи.

Все дело в том, что ее папа построил для любимого ребенка целый маленький бар на улице — казалось бы, что в этом такого геройского? Однако кое-что все же есть: Кевин Джонс не только сам за неделю соорудил целую постройку, но и сделал это практически не потратив ни фунта: промышленная зона напротив дома с удовольствием поделилась ненужными переработанными материалам, старыми панелями для заборов и ненужными кусками деревьев. Шурупы и гвозди семья приобрела сама, конечно, но в остальном — самый бюджетный в мире бар был готов через 7 дней и уже почти открыт для посещений: фонарики и расписные панели вытащили из закромов дома и повесили для красоты, а вот некоторый функционал все еще необходимо доработать.

«Ух ты, это удивительно! Назови бар в честь своего отца!», «Абсолютно гениально. Твой папа очень умный человек», «Выглядит отлично», — писали восхищенные талантом отца Джоди подписчики.