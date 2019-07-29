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Папа может: мужчина самостоятельно построил для своей дочери бар, не потратив на это ни фунта

Все строительства заняло у Кевина Джонса неделю.

Не все герои носят плащи! Джоди Джонс из Бирмингема, дочка «отца года», как его уже прозвали в Сети, доказала это на примере собственной семьи.

Все дело в том, что ее папа построил для любимого ребенка целый маленький бар на улице — казалось бы, что в этом такого геройского? Однако кое-что все же есть: Кевин Джонс не только сам за неделю соорудил целую постройку, но и сделал это практически не потратив ни фунта: промышленная зона напротив дома с удовольствием поделилась ненужными переработанными материалам, старыми панелями для заборов и ненужными кусками деревьев. Шурупы и гвозди семья приобрела сама, конечно, но в остальном — самый бюджетный в мире бар был готов через 7 дней и уже почти открыт для посещений: фонарики и расписные панели вытащили из закромов дома и повесили для красоты, а вот некоторый функционал все еще необходимо доработать.

«Ух ты, это удивительно! Назови бар в честь своего отца!», «Абсолютно гениально. Твой папа очень умный человек», «Выглядит отлично», — писали восхищенные талантом отца Джоди подписчики.

Как передает британское издание Daily Mail, не обошлось и без легких шуток. Несмотря на то, что все пользователи Сети расхваливали постройку, они также отметили, что новый шикарный бар станет особо привлекателен для молодежи, которой еще рано расхаживать по таким местам: «Это очень здорово, но поставьте хотя бы небольшие ворота от окружающих подростков».

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos, facebook