Ожидание и реальность: девушка показала, как выглядят дешевые свадебные платья на самом деле

Очаровательный Youtube-блогер из Новой Зеландии Шеннон Харрис собирается замуж. Еще в марте ее молодой человек Хэмиш сделал заветное предложение руки и сердца, и уже к концу следующего года парочка планирует провести свадебную церемонию. Именно это счастливое событие и натолкнуло девушку на небольшой челлендж на своем канале: Шеннон покупала дешевые свадебные платья в интернет-магазинах, укладываясь в весьма скромный бюджет, включая доставку, и после демонстрировала, действительно ли одежда так хороша, как обещалось продавцом через фотографии и описания на сайтах.
«Я не обманываю себя высокими ожиданиями, но стараюсь быть позитивной. Кто знает: вдруг удастся найти что-то стоящее», — прокомментировала свою задумку Харрис.
Так и получилось: одни платья оказались адекватными в соотношение цена-качество, а другие покорили сердце впечатлительной невесты и заставили поверить в то, что дороже - не значит качественнее и симпатичнее.
В одной из первых покупок шифоновая накладка мешала двигать руками, но смотрелась все равно хорошо, а вторая показалась почти идеальной для ее свадьбы. Несмотря на то, что затеян челлендж был ради шутки, платье действительно понравилось будущей невесте, и она сказала, что нечто подобное точно хотела бы видеть на своей церемонии. А вот третья бюджетная покупка — отсутствие бретелей и пышная, словно безе, юбка — совершенно не понравилось блогеру, в то время как многие из ее подписчиков отметили, что этот наряд намного лучше остальных.
Последние два платья вызвали массу негативных эмоций, потому что, как показывала Шеннон, швы на одежде не совпадали, качество ткани доставляло дискомфорт, а сами фасоны делали ее образ неряшливым и дешевым.
Как сообщает британское издание Daily Mail, пока девушка так и не определилась с выбором наряда, однако показала и другим сомневающимся особам, что при большом желании можно купить недорогое свадебное платье и адаптировать его под себя.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram, Youtube / Shaaanxo, Etsy.com, Wish.com
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