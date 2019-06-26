Ожидание и реальность: девушка показала, как выглядят дешевые свадебные платья на самом деле

Очаровательный Youtube-блогер из Новой Зеландии Шеннон Харрис собирается замуж. Еще в марте ее молодой человек Хэмиш сделал заветное предложение руки и сердца, и уже к концу следующего года парочка планирует провести свадебную церемонию. Именно это счастливое событие и натолкнуло девушку на небольшой челлендж на своем канале: Шеннон покупала дешевые свадебные платья в интернет-магазинах, укладываясь в весьма скромный бюджет, включая доставку, и после демонстрировала, действительно ли одежда так хороша, как обещалось продавцом через фотографии и описания на сайтах.

«Я не обманываю себя высокими ожиданиями, но стараюсь быть позитивной. Кто знает: вдруг удастся найти что-то стоящее», — прокомментировала свою задумку Харрис.

Так и получилось: одни платья оказались адекватными в соотношение цена-качество, а другие покорили сердце впечатлительной невесты и заставили поверить в то, что дороже - не значит качественнее и симпатичнее.