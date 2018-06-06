Откровенные декольте, плащ-палатка и блестящие воланы: звезды пытались перещеголять друг друга на премьере «8 подруг Оушена»

5 июня в Нью-Йорке состоялась премьера картины «8 подруг Оушена». На красной дорожке появились исполнительницы главных ролей: Сандра Буллок, Рианна, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Сара Полсон.

35-летняя Энн Хэтэуэй выбрала для мероприятия платье в пол из кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier и украшения Cartier. Однако не все модные критики оценили наряд оскароносной актрисы — платье выглядело слишком объемным для хрупкой фигуры Энн, и некоторые гости даже стали шептаться, что, возможно, она ждет второго ребенка.