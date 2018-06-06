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Откровенные декольте, плащ-палатка и блестящие воланы: звезды пытались перещеголять друг друга на премьере «8 подруг Оушена»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рианна

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В Нью-Йорке прошла грандиозная премьера «женской» версии фильма о приключениях авантюристов.

5 июня в Нью-Йорке состоялась премьера картины «8 подруг Оушена». На красной дорожке появились исполнительницы главных ролей: Сандра Буллок, Рианна, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Сара Полсон.

35-летняя Энн Хэтэуэй выбрала для мероприятия платье в пол из кутюрной коллекции Jean Paul Gaultier и украшения Cartier. Однако не все модные критики оценили наряд оскароносной актрисы — платье выглядело слишком объемным для хрупкой фигуры Энн, и некоторые гости даже стали шептаться, что, возможно, она ждет второго ребенка.

Эпатажная певица Рианна выделилась и в этот раз: звезда надела необычное платье Givenchy из металлизированной ткани, собранной в большие воланы. Надо отметить, что такой наряд удачно скрыл недостатки фигуры Ри-Ри и привлек к своей хозяйке максимум внимания.

На российские экраны «8 подруг Оушена» выходят 21 июня.

Фото: AUG/face to face, Nancy Kaszerman / Global Look Press

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