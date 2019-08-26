passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

От 20 тысяч до 1 млн рублей: в Сети продают игрушки из 90-х

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Ферби

Фото: Ebay

В интернет-магазинах можно встретить игрушки Ферби, кассеты с диснеевскими мультиками и настольные игры тридцатилетней давности.

Для всех Плюшкиных мира настало время ликовать: не зря копили в доме старые вещи и отказывались выбрасывать из-за ностальгии по старым временам. Наши куклы барби, игрушки из киндеров, кассеты с мультиками и многое из далеких 90-х теперь стоят целые состояния.

Например, на популярном зарубежном онлайн-магазине можно найти малыша Ферби — популярную игрушку тридцатилетней давности. Несмотря на то, что сейчас маленького робота можно найти в любом детском магазине, первые выпуски — самые ценные. И стоят они до 1000 фунтов стерлингов (80 тысяч рублей). Ну что, не завалялся у вас нигде Ферби в кладовке?

А как насчет настольных игр? «Парк Юрского периода» был необычайно популярен когда-то и незаслуженно забыт, а развлечения вне смартфона и вовсе теперь вызывают немало вопросов у современных детей. В то же время как обычная настолка может стоить до 262 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей). Кстати, как сообщает британское издание The Sun, за менее известную «Это из ямы» люди готовы заплатить все 25 тысяч рублей.

Это не конец! Что насчет атмосферного зимнего фильма «Один дома 2»? У Кевина был ничем не примечательный диктофон, который тем не менее стал популярен и узнаваем среди поклонников киноленты, — поэтому что такое 815 фунтов (почти 66 тысяч рублей) за желанную игрушку детства?

Вишенкой на торте, конечно, являются кассеты. Нынче редкую диснеевскую коллекцию из мультиков «Алладин», «Золушка», «Леди и Бродяга», «Лис и пес», «101 далматинец» и других популярных лент 90-х можно купить за баснословные деньги. Ну что, VHS стоимостью в 14 тысяч фунтов (1 миллион 130 тысяч рублей) кто-нибудь желает?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: ebay, vostock-photo/depositphotos