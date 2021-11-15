Орбакайте, Ротару, Гагарина и десятки других мегазвезд выступят в юбилейном шоу «Песня года»

Лауреатами фестиваля ежегодно становятся артисты, которые в течение года завоевали признание аудитории, чьи песни ставили рекорды в хит-парадах. В «Песне года» принимают участие популярные молодые звезды и мэтры эстрады, народные артисты России и СССР.

4 декабря на съемках новогоднего выпуска фестиваля будут все: София Ротару, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев, Дима Билан, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, DaBro, Niletto, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Ани Лорак, Николай Басков, Сергей Лазарев, группа «Руки Вверх!», Александр Буйнов, Ирина Дубцова, Лев Лещенко, Валерия, Олег Газманов, Лолита, Любовь Успенская, Игорь Николаев, Леонид Агутин, Артур Пирожков, Клава Кока, Ваня Дмитриенко и многие другие.