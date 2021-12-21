Орбакайте пришла на Рождественское шоу в образе женщины-кошки, а Ханна — без белья

Для выступления и появления перед прессой Кристина Орбакайте выбрала супер-обтягивающий комбинезон из спандекса, который подчеркнул ее фигуру, акцент на талии певица сделала с помощью широкого лакового пояса. На плечи звезда накинула кейп из сияющих пайеток, а завершила total black образ блестящими ботильонами.