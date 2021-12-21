Орбакайте пришла на Рождественское шоу в образе женщины-кошки, а Ханна — без белья
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: пресс-служба
Для выступления и появления перед прессой Кристина Орбакайте выбрала супер-обтягивающий комбинезон из спандекса, который подчеркнул ее фигуру, акцент на талии певица сделала с помощью широкого лакового пояса. На плечи звезда накинула кейп из сияющих пайеток, а завершила total black образ блестящими ботильонами.
Звезда Black Star певица Ханна для мероприятия выбрала ярко-алый наряд из кожи с множеством разрезов и шнурков. Такой платье вряд ли можно позволить себе надеть с бельем.
Фото: пресс-служба
Яркий и по-своему откровенный образ выбрала и певица Слава. Она надела платье цвета фуксии с высоким разрезом на ноге, усыпанное кристаллами. Дополнила look массивными сережками и фиолетовой помадой.
Фото: пресс-служба
Декорации на сцене в этот вечер были под стать артистам. Больше фото с концерта ищите в нашей галерее!
Фото: пресс-служба