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Орбакайте пришла на Рождественское шоу в образе женщины-кошки, а Ханна — без белья

Большое Рождественское шоу закрыло 20 декабря серию концертов Музыкального фестиваля-марафона «Любимое на русском» на сцене ГЛАВКИНО. На торжественное закрытие пришли Кристина Орбакайте, Валерия, Валерий Меладзе, Виктор Дробыш, певица Слава, Ханна и другие звезды.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Орбакайте

Фото: пресс-служба

Для выступления и появления перед прессой Кристина Орбакайте выбрала супер-обтягивающий комбинезон из спандекса, который подчеркнул ее фигуру, акцент на талии певица сделала с помощью широкого лакового пояса. На плечи звезда накинула кейп из сияющих пайеток, а завершила total black образ блестящими ботильонами.

Звезда Black Star певица Ханна для мероприятия выбрала ярко-алый наряд из кожи с множеством разрезов и шнурков. Такой платье вряд ли можно позволить себе надеть с бельем.

Певица Ханна

Певица Ханна

Фото: пресс-служба

Яркий и по-своему откровенный образ выбрала и певица Слава. Она надела платье цвета фуксии с высоким разрезом на ноге, усыпанное кристаллами. Дополнила look массивными сережками и фиолетовой помадой.

Певица Слава

Певица Слава

Фото: пресс-служба

Декорации на сцене в этот вечер были под стать артистам. Больше фото с концерта ищите в нашей галерее!

Фото: пресс-служба

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