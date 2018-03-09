Орбакайте, Лопырева и Басков поздравили женщин с 8 Марта на грандиозном шоу Юдашкина
В Международный женский день Валентин Юдашкин по традиции устроил показ своей новой коллекции и праздничный концерт в Кремлевском дворце.
Каждый год 8 Марта звездные друзья Валентина Юдашкина... нет, не ходят в баню, а собираются в Кремле на концерт, приуроченный не только к женскому празднику, но и к показу новой коллекции кутюрье.
На этот раз весенне-летняя коллекция Valentin Yudashkin посвящена русским театральным художникам начала ХХ века. На показе была воссоздана атмосфера знаменитых Русских сезонов Дягилева.
Множество знаменитостей приехали в Кремлевский дворец, чтобы оценить потрясающие наряды и выступить на грандиозном концерте. Среди них — Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Николай Басков, Зара, Жасмин и другие звезды.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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