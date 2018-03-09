Орбакайте, Лопырева и Басков поздравили женщин с 8 Марта на грандиозном шоу Юдашкина

Каждый год 8 Марта звездные друзья Валентина Юдашкина... нет, не ходят в баню, а собираются в Кремле на концерт, приуроченный не только к женскому празднику, но и к показу новой коллекции кутюрье.

На этот раз весенне-летняя коллекция Valentin Yudashkin посвящена русским театральным художникам начала ХХ века. На показе была воссоздана атмосфера знаменитых Русских сезонов Дягилева.