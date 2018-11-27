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Ольга Зуева, Софья и Инга Меладзе и другие знаменитости посетили закрытый показ драмы «Колетт»

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Зуева

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Знаменитости посмотрели драму «Колетт» с Кирой Найтли в главной роли.

В понедельник, 26 ноября, в кинотеатре «Москва» состоялся закрытый премьерный показ драмы «КОЛЕТТ» с Кирой Найтли в главной роли.

Мероприятие посетили Ольга Зуева, Оксана Понамарева, Ирина Старшенбаум, Артем Шевченко, Ксения Князева Анастасия и Арина Шевцовы, Варвара Протасова, Дарья Веледеева, Дина Немцова, Екатерина Комолова, Лидия Осипьян, Каменькович, Мария Федорова, Мирослава Михайлова, Софья и Инга Меладзе и другие знаменитости.

История, основанная на реальных событиях, не оставила зрителей равнодушными. Яркая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.

Фильм появится в кинотеатрах России с 29 ноября 2018 года. Посмотреть расписание и купить билеты можно здесь.

Фото: архивы пресс-служб

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