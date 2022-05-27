Ольга Сутулова, Полина Ауг и другие звезды на премьере сериала «Домашнее Поле»

Сюжет спортивной драмы – история о провинциальном футбольном клубе «Красный ястреб», который остался без тренера перед стартом сезона в Российской Премьер-Лиге. Генеральный директор клуба находит неожиданное решение: он в обход спонсоров назначает на эту должность талантливую москвичку, выведшую свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе ее ждет холодный прием. Потому что здесь футбол — исключительно мужской мир.

Мероприятие посетили посетили актеры сериала Богдан Голощук, Федор Леонов, Илья Виногорский, Егор Корнев, а также Ольга Сутулова, Полина Ауг и Юрий Дейнекин, Вика Агалакова, Анна Александрова, Карен Артурюнов, режиссер Олег Трофим, продюсер Михаил Китаев, Елена Касьянова с дочерью, Ольга Веникова, Сусанна Альперина, Юлия Варшавская и многие другие.

Сериал с 26 мая можно увидеть эксклюзивно на more.tv, а после — в эфире телеканала СТС.