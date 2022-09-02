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Ольга Сутулова, Аглая Тарасова и другие звезды на закрытии летней программы Яндекс Музыки на Плюс Даче

В последний летний день программа Яндекс Музыки на Плюс Даче в Парке Горького завершилась камерным концертом группы «Звери». В этот вечер специально для подписчиков Яндекс Плюса звучали самые популярные и любимые треки группы, включая «Районы-кварталы», «Просто такая сильная любовь», «Танцуй» и «До скорой встречи».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Сутулова и Наталья Каневская

Фото: Артем Голяков

Гостями закрытия программы стали Елка, Ваня Дмитриенко, Аглая Тарасова, Карина Нигай, Юля Топольницкая, Полина Трубенкова, Сергей Сухов, Игорь Андреев, Ольга Сутулова, Елизавета Шакира, Сюзанна и другие. Вместе с другими подписчиками Плюса они проводили лето и отметили завершение программы Яндекс Музыки на Плюс Даче танцами и пением любимых треков легендарной группы, которые были выпущены за 20 лет ее существования.

Рома Билык, Вячеслав Зарубов, Герман Осипов, Валентин Тарасов, Кирилл Джалалов и другие участники группы украсили своими автографами арт-объект, большую зеркальную надпись «Яндекс Музыка» в центре Парка Горького. В финале вечера все гости Плюс Дачи получили эксклюзивные подарки от Яндекс Музыки — мерч с автографом Ромы Зверя.

Фото: Артем Голяков

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