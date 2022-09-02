Ольга Сутулова, Аглая Тарасова и другие звезды на закрытии летней программы Яндекс Музыки на Плюс Даче

Гостями закрытия программы стали Елка, Ваня Дмитриенко, Аглая Тарасова, Карина Нигай, Юля Топольницкая, Полина Трубенкова, Сергей Сухов, Игорь Андреев, Ольга Сутулова, Елизавета Шакира, Сюзанна и другие. Вместе с другими подписчиками Плюса они проводили лето и отметили завершение программы Яндекс Музыки на Плюс Даче танцами и пением любимых треков легендарной группы, которые были выпущены за 20 лет ее существования.

Рома Билык, Вячеслав Зарубов, Герман Осипов, Валентин Тарасов, Кирилл Джалалов и другие участники группы украсили своими автографами арт-объект, большую зеркальную надпись «Яндекс Музыка» в центре Парка Горького. В финале вечера все гости Плюс Дачи получили эксклюзивные подарки от Яндекс Музыки — мерч с автографом Ромы Зверя.