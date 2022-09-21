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19:40, 21 сентября 2022
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Ольга Медынич с мужем, Светлана Бондарчук и другие звезды на фестивале «Новый сезон» в Сочи

На курорте Роза Хутор продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», в рамках которого крупнейшие российские онлайн-кинотеатры представляют сериалы и фильмы нового сезона.
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Ольга Медынич с супругом

Фото: пресс-служба

В третий день работы фестиваля состоялись показы сериалов: «С нуля» — драма о поколении нулевых, которая строится вокруг судеб двоюродных сестер Лены и Наташи; «Комплекс бога» — история о пропавшей дочери известного пианиста; «Мать моего сына» и «За полчаса до весны».

Показы третьего дня фестиваля «Новый сезон» посетили: Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Алексей Учитель, Ксения Кутепова, Ирина Горбачева, Александра Ревенко, Михаил Конев, Светлана Бондарчук, Катерина Шпица, Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили, Алена Званцова, Роман Прыгунов, Гавриил Гордеев, Александра Ремизова, Дмитрий Гранов, Ситора Алиева, Анна Александрова, Матвей Лыков, Кузьма Сапрыкин, Марк Эйдельштейн, Елизавета Шакира, Виктория Маслова, Рената Пиотровски, Светлана Степанковская и многие другие.

Фото: архив пресс-службы

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