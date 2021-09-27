Ольга Ломоносова в джинсах бойфренда и другие звезды на премьере фильма «Герда»

Фильм расскажет историю девушки по имени Лера, которая живет в провинции и очень мечтает оттуда уехать. Она учится на социолога, а по ночам танцует стриптиз в местном стриптиз-клубе под псевдонимом Герда. Девушка вынуждена обеспечивать себя и маму, которая страдает лунатизмом. А по ночам Лере снятся странные сны, в которых она живет совсем другой жизнью.

В российский прокат картина выходит с 14 октября 2021 года.