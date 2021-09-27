passion.ru
1 мин.

Ольга Ломоносова в джинсах бойфренда и другие звезды на премьере фильма «Герда»

26 сентября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера картины Натальи Кудряшовой «Герда». Этот фильм попал в основной конкурс кинофестиваля в Локарно, а также в основной конкурс кинофестиваля «Кинотавр».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 14

Анастасия Красовская

Фото: архив пресс-службы

Первыми зрителями стали Ксения Суркова, Оксана Карас, Сергей Мачильский, Филипп Юрьев, Ольга Ломоносова, Арсений Робак, Игорь Поплаухин, Софья Донианц и другие звезды.

Свою работу представили режиссер фильма Наталья Кудряшова, исполнительница главной роли Анастасия Красовская, актриса Юлия Марченко, актриса Серафима Красникова, продюсеры Дмитрий Давиденко и Роман Столярский, оператор Василий Григолюнас, художник по костюмам Екатерина Павелко и другие участники съемочной группы.

Ольга Ломоносова пришла на мероприятие в расслабленном образе — белой футболке и объемных голубых джинсах. Образ дополняет серый пиджак и распущенные волосы.

Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова

Фото: архив пресс-службы

А вот исполнительница главной роли Анастасия Красовская появилась в дерзком наряде — черном платье, под которым виден кружевной лиф. Образ выглядит скромнее благодаря эффектному глянцевому тренчу и грубым ботинкам.

Анастасия Красовская

Анастасия Красовская

Фото: архив пресс-службы

Актриса Софья Донианц вышла к фотографам в нежном и женственном белом платье, которое сочетает с грубыми ботинками, и с распущенными волосами.

Софья Донианц

Софья Донианц

Фото: архив пресс-службы

Фильм расскажет историю девушки по имени Лера, которая живет в провинции и очень мечтает оттуда уехать. Она учится на социолога, а по ночам танцует стриптиз в местном стриптиз-клубе под псевдонимом Герда. Девушка вынуждена обеспечивать себя и маму, которая страдает лунатизмом. А по ночам Лере снятся странные сны, в которых она живет совсем другой жизнью.

В российский прокат картина выходит с 14 октября 2021 года.