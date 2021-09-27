Ольга Ломоносова в джинсах бойфренда и другие звезды на премьере фильма «Герда»
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Фото: архив пресс-службы
Первыми зрителями стали Ксения Суркова, Оксана Карас, Сергей Мачильский, Филипп Юрьев, Ольга Ломоносова, Арсений Робак, Игорь Поплаухин, Софья Донианц и другие звезды.
Свою работу представили режиссер фильма Наталья Кудряшова, исполнительница главной роли Анастасия Красовская, актриса Юлия Марченко, актриса Серафима Красникова, продюсеры Дмитрий Давиденко и Роман Столярский, оператор Василий Григолюнас, художник по костюмам Екатерина Павелко и другие участники съемочной группы.
Ольга Ломоносова пришла на мероприятие в расслабленном образе — белой футболке и объемных голубых джинсах. Образ дополняет серый пиджак и распущенные волосы.
Фото: архив пресс-службы
А вот исполнительница главной роли Анастасия Красовская появилась в дерзком наряде — черном платье, под которым виден кружевной лиф. Образ выглядит скромнее благодаря эффектному глянцевому тренчу и грубым ботинкам.
Фото: архив пресс-службы
Актриса Софья Донианц вышла к фотографам в нежном и женственном белом платье, которое сочетает с грубыми ботинками, и с распущенными волосами.
Фото: архив пресс-службы
Фильм расскажет историю девушки по имени Лера, которая живет в провинции и очень мечтает оттуда уехать. Она учится на социолога, а по ночам танцует стриптиз в местном стриптиз-клубе под псевдонимом Герда. Девушка вынуждена обеспечивать себя и маму, которая страдает лунатизмом. А по ночам Лере снятся странные сны, в которых она живет совсем другой жизнью.
В российский прокат картина выходит с 14 октября 2021 года.