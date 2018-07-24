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Ольга Кристовская в прозрачном платье и с мужем, рэпер Мот с красавицей-женой и другие знаменитости на GQ Gourmet Awards

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир и Ольга Кристовские

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В Москве прошла церемония вручения премий «Ресторанный рейтинг», организованная журналом GQ Russia.

Накануне на крыше московского Центрального рынка эксперты и звездные гости уже в третий раз выбрали лучших представителей ресторанного бизнеса России. Прибегнув к помощи авторитетных представителей гастроиндустрии и полагаясь на собственный опыт и знания, команда GQ составила свой список тех, чьи достижения обеспечили им место в «Ресторанном рейтинге»-2018.

Лучшим рестораном в этом году стал «Горыныч». «Шефом года» стал дуэт — близнецы Сергей и Иван Березуцкие (рестораны Twins и Twins Garden). «Бар года» — Veladora.

Среди гостей премии были замечены солист группы Uma2rman Владимир Кристовский с супругой Ольгой, рэпер Мот с женой Марией, Елена Летучая, Ян Гэ, Антон Лаврентьев и другие звезды.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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