Ольга Кабо вышла в свет с 20-летней красавицей-дочерью и примерила платье с соблазнительным разрезом и декольте

Накануне вечером, в преддверии главного весеннего праздника дизайнер Анастасия Задорина устроила девичник в шоу-руме своего модного бренда. Звездные гостьи первыми смогли увидеть новую коллекцию Pre-Fall 2019 и даже примерить представленные платья.

Актриса Ольга Кабо и ее дочь Татьяна решили позировать в особенно понравившихся им нарядах из прошлой коллекции. Вместе они выглядели очень гармонично.