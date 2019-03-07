Ольга Кабо вышла в свет с 20-летней красавицей-дочерью и примерила платье с соблазнительным разрезом и декольте

Накануне вечером, в преддверии главного весеннего праздника дизайнер Анастасия Задорина устроила девичник в шоу-руме своего модного бренда. Звездные гостьи первыми смогли увидеть новую коллекцию Pre-Fall 2019 и даже примерить представленные платья.
Актриса Ольга Кабо и ее дочь Татьяна решили позировать в особенно понравившихся им нарядах из прошлой коллекции. Вместе они выглядели очень гармонично.
Фото: пресс-служба
Другими гостьями мероприятия стали Мария Шумакова, Алена Чехова, Дарья Коновалова, Анна Погорилая, Инна Маликова, Александра Попова, Липа Тетерич.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба