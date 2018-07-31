Ольга Кабо, Катерина Шпица, Глафира Тарханова и другие звезды с детьми поздравили Микки Мауса с 90-летием

Этим летом легендарному персонажу Уолта Диснея, мышонку Микки Маусу, исполняется 90 лет. По этому поводу на днях в ЦДМ состоялся масштабный праздник, на который пришли и российские звезды — конечно, с детьми.
Исключением была лишь актриса Глафира Тарханова, которая по-прежнему предпочитает не выводить своих четверых малышей в свет. Но она все равно пребывала в прекрасном настроении и охотно позировала фотографам.
Мероприятие посетили такие звезды, как Ольга Кабо с сыном Витей, Анастасия Гребенкина с сыном Иваном, Галина Боб с мужем Сергеем Корягиным и с сыновьями Левой и Андрюшей, Катерина Шпица с сыном Германом и другие.
Гости вечеринки стали участниками увлекательной программы: для них были подготовлены творческие мастер-классы и конкурсы, показ короткометражных фильмов с Микки, световое шоу, трансляция парада из Диснейленда в Париже, pop-up store и многое другое.
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram