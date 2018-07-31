Ольга Кабо, Катерина Шпица, Глафира Тарханова и другие звезды с детьми поздравили Микки Мауса с 90-летием

Этим летом легендарному персонажу Уолта Диснея, мышонку Микки Маусу, исполняется 90 лет. По этому поводу на днях в ЦДМ состоялся масштабный праздник, на который пришли и российские звезды — конечно, с детьми.

Исключением была лишь актриса Глафира Тарханова, которая по-прежнему предпочитает не выводить своих четверых малышей в свет. Но она все равно пребывала в прекрасном настроении и охотно позировала фотографам.