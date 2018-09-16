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Ольга Кабо, Алика Смехова и другие звезды на закрытии фестиваля телесериалов

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Алика Смехова и Светлана Дрыга

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В минувшую субботу в Иваново прошла торжественная церемония закрытия первого российского фестиваля телевизионных сериалов «Пилот».

На днях в Иваново прошел первый российский фестиваль телесериалов «Пилот», а 15 сентября в ивановском кинотеатре «Лодзь» состоялось подведение итогов киносмотра. Гостями церемонии стали актриса Ольга Кабо, актриса Алика Смехова, актриса Дарья Повереннова, актриса Софья Лебедева, актриса Евгения Храповицкая, президент фестиваля «Пилот», кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский, член попечительского совета фестиваля, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов, жюри фестиваля - официальный представитель в России и странах СНГ Каннских международных рынков аудиовизуального контента MIPTV, MIPDOC, MIPCOM Александра Модестова, генеральный директор Яндекс.Студии Ольга Филипук, генеральный директор онлайн-кинотеатра tvzavr Владимир Щеглов, а также генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Честь вести церемонию закрытия выпала актрисе Олесе Судзиловской.

Алика Смехова, Ольга Кабо и Светлана Дрыга

Всего на фестивале были представлены двадцать сериалов, среди которых «90-е. Весело и громко», «Вампиры средней полосы», «Ворона», «Восток для чайников», «Драйв», «ИП Пирогова», «Министерство», «НА ЖИВЦА», «На краю», «Наследие», «Офис», «Подкидыш», «Русалки», «Свадьбы и разводы», «Смена», «Содержанки», «Алиби», «Учителя», «Филатов», «ХОР». Как рассказал президент фестиваля Валерий Тодоровский, на фестивале были представлены пилоты телесериалов, которые выйдут на экраны уже в следующем году. Главный победитель «Пилота» был выбран в результате народного голосования. Большинство голосов телезрители отдали проекту «90-е. Весело и громко».

Победителей в остальных номинациях определяло профессиональное жюри, состоящее из ведущих представителей теле- и киноиндустрии, в которое вошли генеральный директоров онлайн-кинотеатра ОККО Иван Гродецкий, директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Александр Косарим, официальный представитель в России и странах СНГ Каннских международных рынков аудиовизуального контента MIPTV, MIPDOC, MIPCOM, MIPJUNIOR и MIPFORMATS, Азиатского Рынка и ТВ Форума в Сингапуре (ATF) Александра Модестова, генеральный директор Яндекс.Студии Ольга Филипчук и генеральный директор онлайн-кинотеатра tvzavr Владимир Щеглов. Статуэтка за лучший сценарий пилота телесериала отправилась к режиссеру и сценаристу «Учителей» Илье Куликову. Лучшей актрисой пилота телесериала признана Елизавета Боярская за роль в «Вороне», а актером — Юрий Стоянов за работу в «Вампирах средней полосы». Награда «Лучший режиссер пилота телесериала» ушла к Михаилу Полякову («90-е. Весело и громко»). Лучшим продюсером стал Александр Цекало («Алиби»).

В рамках фестиваля также прошел «Батл сериалов», в котором сразились российские сериальные новинки - боевик «Решение о ликвидации» («Мосфильм») и триллер «ЛАПСИ» («Спутник Восток Продакшн»). Кроме того, на площадке «Пилота» были организованы дискуссии «Успехи и провалы отечественных телесериалов. Особенности программирования и реакции аудитории» , которую вела телеобозреватель Арина Бородина, и «Сериалы: вчера, сегодня, завтра» от кинокритика и кинообозревателя Егора Москвитина. Благодаря программе фестиваля «Сериалы на площади» жители Иванова увидели на большом экране такие сериалы, как «Вызываем огонь на себя», «Оттепель», «Таинственная страсть» и «Ликвидация».

Организаторами фестиваля «Пилот» выступают Фонд «Академия Российского телевидения», ассоциация продюсеров кино и телевидения, а также правительство Ивановской области.

Фото: архивы пресс-служб

Видео: Kinopoisk

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