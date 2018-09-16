Ольга Кабо, Алика Смехова и другие звезды на закрытии фестиваля телесериалов

Всего на фестивале были представлены двадцать сериалов, среди которых «90-е. Весело и громко», «Вампиры средней полосы», «Ворона», «Восток для чайников», «Драйв», «ИП Пирогова», «Министерство», «НА ЖИВЦА», «На краю», «Наследие», «Офис», «Подкидыш», «Русалки», «Свадьбы и разводы», «Смена», «Содержанки», «Алиби», «Учителя», «Филатов», «ХОР». Как рассказал президент фестиваля Валерий Тодоровский, на фестивале были представлены пилоты телесериалов, которые выйдут на экраны уже в следующем году. Главный победитель «Пилота» был выбран в результате народного голосования. Большинство голосов телезрители отдали проекту «90-е. Весело и громко».

Победителей в остальных номинациях определяло профессиональное жюри, состоящее из ведущих представителей теле- и киноиндустрии, в которое вошли генеральный директоров онлайн-кинотеатра ОККО Иван Гродецкий, директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Александр Косарим, официальный представитель в России и странах СНГ Каннских международных рынков аудиовизуального контента MIPTV, MIPDOC, MIPCOM, MIPJUNIOR и MIPFORMATS, Азиатского Рынка и ТВ Форума в Сингапуре (ATF) Александра Модестова, генеральный директор Яндекс.Студии Ольга Филипчук и генеральный директор онлайн-кинотеатра tvzavr Владимир Щеглов. Статуэтка за лучший сценарий пилота телесериала отправилась к режиссеру и сценаристу «Учителей» Илье Куликову. Лучшей актрисой пилота телесериала признана Елизавета Боярская за роль в «Вороне», а актером — Юрий Стоянов за работу в «Вампирах средней полосы». Награда «Лучший режиссер пилота телесериала» ушла к Михаилу Полякову («90-е. Весело и громко»). Лучшим продюсером стал Александр Цекало («Алиби»).