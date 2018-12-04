Ольга Бузова в платье невесты пришла на новогоднее шоу «SnowПати-4»

В минувший вторник, 4 декабря, в СК «Олимпийский» состоялось белое новогоднее шоу «SnowПати-4», организованное телеканалом «Музыка Первого». Для опытных артистов это шанс хорошо провести время с коллегами, а для молодых — возможность представить публике свои новые треки.

На сцене были замечены: Елена Темникова, Егор Крид, Ольга Бузова, Мот, Alekseev, ВИА Гра, MBAND, Elvira T, Feduk, Елка, Ханна, Клава Кока, Миша Марвин, Натан, Jah Khalib, Аrtik&Asti, BURITO, Лttша Свик, HammAli & Navai, Мари Краймбрери и многие другие.

Помимо музыки, гости имели возможность насладиться цирковыми номерами с участием профессиональных актёров и танцоров со спецэффектами в лучших традициях перфомансов международного уровня или потанцевать в отведенном для этого многотысячном танцевальном партере.

Гости и участники соблюдали дресс-код: почти все были в белом. Как всегда привлекла к себе массу внимания Ольга Бузова: она пришла в свадебном платье.