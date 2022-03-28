Ольга Бузова устроила битву образов, Влад Соколовский показал сына: события из жизни звезд 28 марта
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Фото: Соцсети
Сергей Безруков высказался в поддержку Уилла Смита. Напомним, что актер ударил комика Криса Рока на церемонии «Оскар» за то, что тот пошутил про Джаду Пинкетт Смит. Безруков прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале: «Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво».
Его позицию в этом вопросе разделила Екатерина Волкова. Артистка написала: «Вроде бы драться плохо, но защитить свою жену — святое. Я обожаю юмор и стеб, но есть темы, которые нельзя трогать. Например, здоровье близких. Уилл Смит — красавчик, однозначно». Многие поддержали ее в комментариях.
Фото: Соцсети
Анна Семенович провела весь день на съемках. Звезда рассказала, что снимается в картине, начало которой записывалось еще полгода назад. Потом съемки приостановились, а теперь снова в самом разгаре. Перед артисткой стояла непосильная задача. Ей нужно было воссоздать тот же образ, что и шесть месяцев назад вплоть до мелочей: та же одежда, прическа и макияж. Помощники прислали Анне фотографии, на которые она ориентировалась во время сборов. «Хорошо, что я не растолстела или не похудела», — шутит Семенович.
Ольга Бузова устроила в своем Telegram-канале битву образов. На первом фото звезда облачилась в короткое платье с золотым отливом. На втором — примерила длинный сияющий сарафан с тигриным принтом.
Соцсети
Соцсети
Ида Галич рассказала, что уже две недели не ест сахар. «Я делаю исключение только по субботам! Казалось бы, это невозможно, ведь я жуткая сладкоежка. У меня со сладким любовь, пережившая всех моих мужиков. Но я начала этот эксперимент и собираюсь его продолжать. Дело в том, что всю мою жизнь стабильно несколько раз в день мне становилось очень плохо. В момент начинался внутренний тремор, слабость, все сопровождалось резким приступом голода. Я думала, что это странно, ведь я недавно ела, откуда такое зверское ощущение голода? И я начала наблюдать. Оказалось, что у меня случались такие приступы всегда после того, как я съедала что-нибудь сладкое. Потом я познакомилась с понятием «инсулиновая яма». Все больше моментов указывало на то, что причиной моего плохого состояния становился сахар», — поделилась блогер. Звезда отметила, что уже чувствует себя намного лучше.
Анфиса Чехова поделилась радостным событием. К ней на Бали прилетел сын Соломон, по которому звезда успела соскучиться за время разлуки. В своем Telegram-канале она опубликовала трогательное видео их встречи. «Прилетел мой зайчик. Теперь начинаю поиск на Бали мест для обучения и развлечения сына», — написала Анфиса.
Влад Соколовский удивил поклонников первыми кадрами с новорожденным сыном. Напомним, что у певца и его возлюбленной Лины Сурковой недавно родился малыш. Мальчика назвали Дэвид. На фото музыкант нежно обнимает кроху. Подписчики отметили, что Влад выглядит очень счастливым.
Соцсети
Соцсети
Ни для кого не секрет, что сейчас за рубежом проблематично расплачиваться российскими банковскими картами. Блогер Дмитрий Масленников, к несчастью, об этом забыл. Он прилетел на отдых в Дубай, а карту оставил в Москве. Его подруга Клава Кока пришла на помощь. «Димка прилетел в Дубай и забыл карточку в Москве, которой здесь можно платить! При этом он специально делал ее для поездки. Выручила бомжика, что делать. Накормила, выгуляла, отправила заселяться в отель», — написала певица в своем блоге.
Виктория Боня активно трудится на съемках нового проекта. Сегодня она показала подписчикам несколько кадров, снятых во время рабочего процесса. «Закулисье нашего нового шоу», — подписала она.
Фото: Соцсети
Поп-певица Зиверт поделилась свежим селфи и заодно напомнила подписчикам, как важно каждый день совершать бескорыстные добрые дела. «Сделайте сегодня что-то хорошее, доброе, какой-то приятный поступок или какую-то мелочь от сердца», — обратилась певица к поклонникам.
Инна Маликова похвасталась стройными ногами в скинни-джинсах. Певица опубликовала в своем Telegram-канале новое фото, на котором предстала в стильном образе. Артистка примерила свитшот нежно-голубого цвета, джинсы с необработанным краем и ботинки на шнуровке бежевого цвета.
Фото: Соцсети
Дмитрий Тарасов рассказал, каких правил принято придерживаться в его семье. Например, по словам футболиста, в его доме строго запрещено ругаться при наследниках, а тем более повышать голос. «У детей все откладывается в памяти. Чтобы они были счастливы, лучше этого избегать, говорить и решать свои вопросы наедине», — объяснил Дмитрий.
Фото и видео: Global Look Press, соцсети