Ольга Бузова устроила битву образов, Влад Соколовский показал сына: события из жизни звезд 28 марта

Ида Галич рассказала, что уже две недели не ест сахар. «Я делаю исключение только по субботам! Казалось бы, это невозможно, ведь я жуткая сладкоежка. У меня со сладким любовь, пережившая всех моих мужиков. Но я начала этот эксперимент и собираюсь его продолжать. Дело в том, что всю мою жизнь стабильно несколько раз в день мне становилось очень плохо. В момент начинался внутренний тремор, слабость, все сопровождалось резким приступом голода. Я думала, что это странно, ведь я недавно ела, откуда такое зверское ощущение голода? И я начала наблюдать. Оказалось, что у меня случались такие приступы всегда после того, как я съедала что-нибудь сладкое. Потом я познакомилась с понятием «инсулиновая яма». Все больше моментов указывало на то, что причиной моего плохого состояния становился сахар», — поделилась блогер. Звезда отметила, что уже чувствует себя намного лучше.

Анфиса Чехова поделилась радостным событием. К ней на Бали прилетел сын Соломон, по которому звезда успела соскучиться за время разлуки. В своем Telegram-канале она опубликовала трогательное видео их встречи. «Прилетел мой зайчик. Теперь начинаю поиск на Бали мест для обучения и развлечения сына», — написала Анфиса.