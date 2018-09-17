Ольга Бузова, Гоша Куценко, Жан-Клод Ван Дамм и другие звезды собрались на фестивале Comedy Club в Ереване

В эти выходные, 15 и 16 сентября, Ольга Бузова, Гоша Куценко, Елена Летучая, Руслан Белый, Арарат Кещян, DJ Smash и другие звезды собрались в Ереване на фестивале Comedy Club. Ведущими традиционно стали Гарик Мартиросян и Павел Воля.

Особый ажиотаж вызвал приезд Жан-Клода Ван Дамма. Слегка постаревший, но все такой же бодрый, всемирно известный актер шутил и зажигал с ведущими и гостями вечера.

«Уверен, у зрителей Comedy Club, как и у моих поклонников, хороший вкус. У меня остались самые приятные впечатления как от съёмок, так, разумеется, и от Армении. Я был счастлив вернуться в эту прекрасную страну и провести время в приятной компании», — прокомментировал он после того, как продемонстрировал секретный прием.