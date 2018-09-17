logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ольга Бузова, Гоша Куценко, Жан-Клод Ван Дамм и другие звезды собрались на фестивале Comedy Club в Ереване

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 22
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Гарик Мартиросян собрал всех друзей в Ереване.

В эти выходные, 15 и 16 сентября, Ольга Бузова, Гоша Куценко, Елена Летучая, Руслан Белый, Арарат Кещян, DJ Smash и другие звезды собрались в Ереване на фестивале Comedy Club. Ведущими традиционно стали Гарик Мартиросян и Павел Воля.

Особый ажиотаж вызвал приезд Жан-Клода Ван Дамма. Слегка постаревший, но все такой же бодрый, всемирно известный актер шутил и зажигал с ведущими и гостями вечера.

«Уверен, у зрителей Comedy Club, как и у моих поклонников, хороший вкус. У меня остались самые приятные впечатления как от съёмок, так, разумеется, и от Армении. Я был счастлив вернуться в эту прекрасную страну и провести время в приятной компании», — прокомментировал он после того, как продемонстрировал секретный прием.

Королевой вечера вполне можно было назвать Ольгу Бузову, тщательно подготовившуюся к этому выходу.

Зрители ТНТ смогут увидеть самые яркие моменты в спецвыпусках Comedy Club из Армении уже 21, 28 сентября и 5 октября.

Фото: архивы пресс-служб

Теги

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Давайте вместе удивляться»: Оксана Федорова показала редкое фото обоих детей