Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Оксана Акиньшина и другие звезды посетили открытие ретровыставки в ГУМе

В минувший вторник, 4 декабря, в ГУМе состоялось торжественное открытие выставки «Легенды Blackglama». С 50-летием одноименный меховой бренд пришли поздравить Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Оксана Акиньшина, Елена Лядова, Анита Цой, Виктория Шелягова, Дарья Мороз, Ясмина Муратович и другие друзья бренда. Желающим удалось примерить раритетные меха, принадлежавшие ранее легендарным личностям.
На выставке представлены вещи, касавшиеся в свое время плеч Джуди Гарленд, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Одри Хэпберн, Лучано Паворотти, Катрин Денев, Шер, Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Эль Макферсон, Джанет Джексон, Кэролин Мерфи, Джессики Стэм и других знаменитостей.
«Некоторые вещи являются настоящими музейными экспонатами. Даже не по причине того, кто их в свое время носил или рекламировал. А из-за того, как они сделаны. Меня поразило то, как сшиты эти вещи, как блестит мех. А ведь им уже полвека. Как в любом произведении искусства, чувствуется рука мастера. Кстати, мех норки я считаю самым практичным, а черный цвет занимает первое место в моем гардеробе», — рассказала Ольга Кабо.
А Олеся Судзиловская вспомнила, с чего начиналась ее любовь к меху: «Мое первое меховое пальто появилось у меня в 5 лет. Это был скромный кролик белого цвета, но я уверена, что мама себе в чем-то отказывала, чтобы мне его приобрести».
Фото: архивы пресс-служб
Текст: Роза Ветрова