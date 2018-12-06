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Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Оксана Акиньшина и другие звезды посетили открытие ретровыставки в ГУМе

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олеся Судзиловская

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В ГУМе открылась приуроченная к 50-летию модного мехового бренда выставка «Легенды Blackglama».

В минувший вторник, 4 декабря, в ГУМе состоялось торжественное открытие выставки «Легенды Blackglama». С 50-летием одноименный меховой бренд пришли поздравить Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Оксана Акиньшина, Елена Лядова, Анита Цой, Виктория Шелягова, Дарья Мороз, Ясмина Муратович и другие друзья бренда. Желающим удалось примерить раритетные меха, принадлежавшие ранее легендарным личностям.

На выставке представлены вещи, касавшиеся в свое время плеч Джуди Гарленд, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Одри Хэпберн, Лучано Паворотти, Катрин Денев, Шер, Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл, Эль Макферсон, Джанет Джексон, Кэролин Мерфи, Джессики Стэм и других знаменитостей.

«Некоторые вещи являются настоящими музейными экспонатами. Даже не по причине того, кто их в свое время носил или рекламировал. А из-за того, как они сделаны. Меня поразило то, как сшиты эти вещи, как блестит мех. А ведь им уже полвека. Как в любом произведении искусства, чувствуется рука мастера. Кстати, мех норки я считаю самым практичным, а черный цвет занимает первое место в моем гардеробе», — рассказала Ольга Кабо.

А Олеся Судзиловская вспомнила, с чего начиналась ее любовь к меху: «Мое первое меховое пальто появилось у меня в 5 лет. Это был скромный кролик белого цвета, но я уверена, что мама себе в чем-то отказывала, чтобы мне его приобрести».

Фото: архивы пресс-служб

Текст: Роза Ветрова

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