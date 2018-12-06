Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Оксана Акиньшина и другие звезды посетили открытие ретровыставки в ГУМе

«Некоторые вещи являются настоящими музейными экспонатами. Даже не по причине того, кто их в свое время носил или рекламировал. А из-за того, как они сделаны. Меня поразило то, как сшиты эти вещи, как блестит мех. А ведь им уже полвека. Как в любом произведении искусства, чувствуется рука мастера. Кстати, мех норки я считаю самым практичным, а черный цвет занимает первое место в моем гардеробе», — рассказала Ольга Кабо.

А Олеся Судзиловская вспомнила, с чего начиналась ее любовь к меху: «Мое первое меховое пальто появилось у меня в 5 лет. Это был скромный кролик белого цвета, но я уверена, что мама себе в чем-то отказывала, чтобы мне его приобрести».

Фото: архивы пресс-служб

Текст: Роза Ветрова