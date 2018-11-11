logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Олеся Судзиловская, Наталья Бардо и другие звезды на спецпоказе фильма «Холодная война»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Олеся Судзиловская

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Накануне в КЗ «Барвиха Luxury Village» состоялся специальный показ фильма «Холодная война».

Вечером 10 ноября российские знаменитости собрались на показе картины Павла Павликовского «Холодная война», прошедшем про поддержке ювелирного Дома Chopard и журнала InStyle. Режиссер фильма был удостоен «Золотой пальмовой ветви» в номинации «Лучший режиссер» на 71-ом Каннском кинофестивале.

На мероприятии появилось множество звезд, но все внимание привлекли к себе актрисы Олеся Судзиловская и Наталья Бардо: первая — ярким нарядом, а вторая — лучезарной улыбкой, несмотря на слухи о неверности ей супруга Марюса Вайсберга. Помимо Судзиловской и Бардо, в кинозале «Барвиха Luxury Village» были замечены Ксения Князева, Михаил Грушевский с женой, Инга Берман, Кристина Краснянская и другие селебрити.

Фильм «Холодная война» — история невозможной любви в невозможное время. Главные герои знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и несхожие темпераменты — кажется, что они совершенно несовместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. На протяжении многих лет они расстаются и встречаются вновь и вновь — в Берлине, Югославии, Париже. На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.

Фильм в прокате с 15 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Central Partnership

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое