Олеся Судзиловская, Наталья Бардо и другие звезды на спецпоказе фильма «Холодная война»

Вечером 10 ноября российские знаменитости собрались на показе картины Павла Павликовского «Холодная война», прошедшем про поддержке ювелирного Дома Chopard и журнала InStyle. Режиссер фильма был удостоен «Золотой пальмовой ветви» в номинации «Лучший режиссер» на 71-ом Каннском кинофестивале.
На мероприятии появилось множество звезд, но все внимание привлекли к себе актрисы Олеся Судзиловская и Наталья Бардо: первая — ярким нарядом, а вторая — лучезарной улыбкой, несмотря на слухи о неверности ей супруга Марюса Вайсберга. Помимо Судзиловской и Бардо, в кинозале «Барвиха Luxury Village» были замечены Ксения Князева, Михаил Грушевский с женой, Инга Берман, Кристина Краснянская и другие селебрити.
Фильм «Холодная война» — история невозможной любви в невозможное время. Главные герои знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и несхожие темпераменты — кажется, что они совершенно несовместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. На протяжении многих лет они расстаются и встречаются вновь и вновь — в Берлине, Югославии, Париже. На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.
Фильм в прокате с 15 ноября. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / Central Partnership