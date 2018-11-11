Олеся Судзиловская, Наталья Бардо и другие звезды на спецпоказе фильма «Холодная война»

Вечером 10 ноября российские знаменитости собрались на показе картины Павла Павликовского «Холодная война», прошедшем про поддержке ювелирного Дома Chopard и журнала InStyle. Режиссер фильма был удостоен «Золотой пальмовой ветви» в номинации «Лучший режиссер» на 71-ом Каннском кинофестивале.

На мероприятии появилось множество звезд, но все внимание привлекли к себе актрисы Олеся Судзиловская и Наталья Бардо: первая — ярким нарядом, а вторая — лучезарной улыбкой, несмотря на слухи о неверности ей супруга Марюса Вайсберга. Помимо Судзиловской и Бардо, в кинозале «Барвиха Luxury Village» были замечены Ксения Князева, Михаил Грушевский с женой, Инга Берман, Кристина Краснянская и другие селебрити.