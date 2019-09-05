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Олеся Судзиловская, Ирина Пегова, Екатерина Стриженова и другие звезды примерили стильные осенние образы на 33-й выставке CPM

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олеся Судзиловская, Екатерина Стриженова, Ирина Пегова, Маргарита Митрофанова, Елена Малышева и другие звезды стали гостями 33-й выставки CPM.

В эти дни в столичном «Экспоцентре» проходит модная выставка CPM. Ее гостями уже стали Олеся Судзиловская, Ирина Пегова, Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова, Максим Аверин, Светлана Зейналова, Елена Малышева, Ольга Кабо, Маргарита Митрофанова, Яна Поплавская, Юлия Такшина, Ая из Группы «Город 312», Алиса Гребенщикова и другие.

Они слушали лекции о спонтанных покупках и принципах выбора одежды в магазинах, вспоминали свои странные и самые любимые наряды, и конечно же примеряли стильные осенние образы.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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