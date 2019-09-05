Олеся Судзиловская, Ирина Пегова, Екатерина Стриженова и другие звезды примерили стильные осенние образы на 33-й выставке CPM

В эти дни в столичном «Экспоцентре» проходит модная выставка CPM. Ее гостями уже стали Олеся Судзиловская, Ирина Пегова, Екатерина Стриженова, Анфиса Чехова, Максим Аверин, Светлана Зейналова, Елена Малышева, Ольга Кабо, Маргарита Митрофанова, Яна Поплавская, Юлия Такшина, Ая из Группы «Город 312», Алиса Гребенщикова и другие.

Они слушали лекции о спонтанных покупках и принципах выбора одежды в магазинах, вспоминали свои странные и самые любимые наряды, и конечно же примеряли стильные осенние образы.