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Олеся Судзиловская, Анастасия Меськова, Полина Аскери и другие звезды зажгли на вечеринке в стиле «Богемской рапсодии»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олеся Судзиловская

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Накануне вечером в одном из салонов изысканной техники для дома прошла предновогодняя вечеринка, организованная журналом Elle Decoration и брендом Ralph Lauren Home.

Вечером 25 декабря ведущие дизайнеры и архитекторы, а также звездные друзья собрались весело проводить уходящий год. Вечеринка под названием Bohemian Rhapsody Party прошла в салоне техники для дома высокого класса Bang&Olufsen при поддержке бренда Ralph Lauren Home и журнала об интерьерах Elle Decoration.

На Ленинском проспекте принимали весь цвет творческих кругов. Известный DJ Виталий Козак ставил каверы на лучшие хиты группы Queen, в бокалах плескалось игристое, представители богемы увлеченно беседовали и до позднего вечера строили креативные планы на будущий год.

На мероприятии присутствовали Олеся Судзиловская, Полина Аскери, Илья Бачурин, Михаил Башкатов, Ян Яновский с женой Еленой Фейгин, Ясмина Муратович, Анфиса Черных, Анастасия Меськова, Екатерина Одинцова и другие знаменитости.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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