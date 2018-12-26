Олеся Судзиловская, Анастасия Меськова, Полина Аскери и другие звезды зажгли на вечеринке в стиле «Богемской рапсодии»

Вечером 25 декабря ведущие дизайнеры и архитекторы, а также звездные друзья собрались весело проводить уходящий год. Вечеринка под названием Bohemian Rhapsody Party прошла в салоне техники для дома высокого класса Bang&Olufsen при поддержке бренда Ralph Lauren Home и журнала об интерьерах Elle Decoration.

На Ленинском проспекте принимали весь цвет творческих кругов. Известный DJ Виталий Козак ставил каверы на лучшие хиты группы Queen, в бокалах плескалось игристое, представители богемы увлеченно беседовали и до позднего вечера строили креативные планы на будущий год.