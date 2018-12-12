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Актриса Ингрид Олеринская, финалистки «Холостяка» Клюкина, Короткова и другие знаменитости оценили новую коллекцию Fabiana Filippi

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ингрид Олеринская

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11 декабря бренд Fabiana Filippi представил новую весенне-летнюю коллекцию одежды и аксессуаров.

Накануне вечером известный бренд Fabiana Filippi собрал друзей из числа знаменитых московских модниц на презентацию новой коллекции. На приглашение с удовольствием откликнулись участницы последнего сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом — Дарья Клюкина и Виктория Короткова, которые охотно позировали фотографам и обменивались последними новостями.

Помимо «заклятых подруг» Дарьи и Виктории, на мероприятии присутствовали певица Евгения Малахова, актриса Ингрид Олеринская, спортсменка Анжелика Тиманина и другие.

Презентация новой коллекции Fabiana Filippi

Идея новой коллекции Fabiana Filippi SS 2019 появилась из яркого впечатления от путешествия дизайнеров по самому живописному из островов Мадагаскара — Сент-Мари. Выбрав такую тему, сложно не поэкспериментировать с силуэтами. В результате у модельеров получилась ультраактуальная коллекция, сочетающая в себе спортивный шик, street-style и элементы колониальной роскоши.

Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

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