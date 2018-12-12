Актриса Ингрид Олеринская, финалистки «Холостяка» Клюкина, Короткова и другие знаменитости оценили новую коллекцию Fabiana Filippi

Накануне вечером известный бренд Fabiana Filippi собрал друзей из числа знаменитых московских модниц на презентацию новой коллекции. На приглашение с удовольствием откликнулись участницы последнего сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом — Дарья Клюкина и Виктория Короткова, которые охотно позировали фотографам и обменивались последними новостями.

Помимо «заклятых подруг» Дарьи и Виктории, на мероприятии присутствовали певица Евгения Малахова, актриса Ингрид Олеринская, спортсменка Анжелика Тиманина и другие.