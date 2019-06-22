Оксана Акиньшина, Светлана Бондарчук и другие звезды на премьере нового фильма Джима Джармуша

Фильм «Мертвые не умирают» рассказывает о маленьком американском городишке, в котором что-то пошло не так. День наступает ночью, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня. Ученые, как обычно, не могут ничего толком объяснить. Хотя даже обывателю давно понятно, что это — предвестники зомби-апокалипсиса. И жители города как никогда готовы побороться за свою плоть! Главные роли в ленте, ставшей фильмом открытия Каннского кинофестиваля, исполнили Бил Мюррей, Тильда Суинтон, Игги Поп, Стив Бушеми, Хлоя Севиньи и другие. В российский прокат хоррор «Мертвые не умирают» выйдет 11 июля. Билеты на фильм вы можете купить здесь.