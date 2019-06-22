Оксана Акиньшина, Светлана Бондарчук и другие звезды на премьере нового фильма Джима Джармуша

21 июня в Москве в преддверии Strelka Film Festival by Okko и в рамках проекта Nike Off Script на «Стрелке» прошла российская премьера фильма «Мертвые не умирают». Среди первых зрителей сатирического хоррора Джима Джармуша были замечены Светлана Бондарчук, Оксана Акиньшина, Александра Бортич, Мария Шалаева и другие знаменитости.
Фото: Институт "Стрелка" / Марк Серый
Фильм «Мертвые не умирают» рассказывает о маленьком американском городишке, в котором что-то пошло не так. День наступает ночью, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня. Ученые, как обычно, не могут ничего толком объяснить. Хотя даже обывателю давно понятно, что это — предвестники зомби-апокалипсиса. И жители города как никогда готовы побороться за свою плоть! Главные роли в ленте, ставшей фильмом открытия Каннского кинофестиваля, исполнили Бил Мюррей, Тильда Суинтон, Игги Поп, Стив Бушеми, Хлоя Севиньи и другие. В российский прокат хоррор «Мертвые не умирают» выйдет 11 июля. Билеты на фильм вы можете купить здесь.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: пресс-служба
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