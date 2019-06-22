logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Оксана Акиньшина, Светлана Бондарчук и другие звезды на премьере нового фильма Джима Джармуша

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 17

Оксана Акиньшина

Фото: Институт "Стрелка" / Марк Серый
В Москве состоялся закрытый показ фильма «Мертвые не умирают». 

21 июня в Москве в преддверии Strelka Film Festival by Okko и в рамках проекта Nike Off Script на «Стрелке» прошла российская премьера фильма «Мертвые не умирают». Среди первых зрителей сатирического хоррора Джима Джармуша были замечены Светлана Бондарчук, Оксана Акиньшина, Александра Бортич, Мария Шалаева и другие знаменитости.

Светлана Бондарчук

Фото: Институт "Стрелка" / Марк Серый

Фильм «Мертвые не умирают» рассказывает о маленьком американском городишке, в котором что-то пошло не так. День наступает ночью, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня. Ученые, как обычно, не могут ничего толком объяснить. Хотя даже обывателю давно понятно, что это — предвестники зомби-апокалипсиса. И жители города как никогда готовы побороться за свою плоть! Главные роли в ленте, ставшей фильмом открытия Каннского кинофестиваля, исполнили Бил Мюррей, Тильда Суинтон, Игги Поп, Стив Бушеми, Хлоя Севиньи и другие. В российский прокат хоррор «Мертвые не умирают» выйдет 11 июля. Билеты на фильм вы можете купить здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...